Pouť plná zázraků. Aneta Langerová slaví albem a koncerty 20 let na scéně

Dvojalbum nejoblíbenějších písní Zázračná písně krajina 20 let vybrala Aneta osobně jako mapu své hudební tvorby od roku 2004, kdy vyšla její první studiová deska Spousta andělů. Dále zařadila písně z alb Dotyk (2007), Jsem (2009), Na Radosti (2014) i ze zatím posledního alba Dvě slunce (2020).

Kompilace obsahuje 39 písní včetně hitů Voda živá, Malá mořská víla, Hříšná těla, křídla motýlí, Svatá Kordula, Tráva nebo Bílý Den, dále dvě nadační písně – Píseň pro Světlušku (2006) a Píseň pro Olgu (2023). Jako bonus nabídne zcela novou gospelovou skladbu Zázračná písně krajina.

„Když jsem vstoupila do světa písní, začala jsem tím vyprávět příběhy druhým a cítila chvění něčeho většího. Něčeho, co nás všechny přesahuje a zároveň drží pohromadě jako jednotlivce ve vztahu k sobě samému, k rodině, přátelům, ale nakonec i k celé společnosti. Tato zázračná písně krajina mě vtáhla do svých tajů a od té doby si připadám jako poutník, který objevuje stále nové a nové podoby života. A mám takové tušení, že tahle cesta nikdy neskončí,“ prohlásila Aneta Langerová ke svému hudebnímu výročí.

Dvojalbem Zázračná písně krajina 20 let vzdává zpěvačka hold blízkým spolutvůrcům, kteří jí do života vstoupili lidsky i hudebně. Patří k nim například Ivan Král, Jan P. Muchow, Jakub Zitko, Martin Ledvina, Michal Hrůza, Oskar Petr, Dorota Barová a další.

Směrem ke všem dalším lidem, které za těch dvacet let potkala, zpěvačka uvedla: „Mnozí z vás u toho byli, tvořili jste, zpívali, hráli, organizovali, tančili, fandili, fotili, točili, radili, a za to vám patří velké díky!“

Oslava bude pokračovat na samostatných koncertech během turné – nazvaného podle dvojalba – se zpěvaččinou kapelou a smyčcovým triem po Čechách, na Moravě a i na Slovensku. Začne 18. března v brněnském Sono Music Clubu a 19. března v divadle Studio DVA v Praze.

Kromě koncertů se bude slavit i na festivalech a slavnostech.