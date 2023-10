Kluci napsali písně, které se mi trefovaly do života, říká Langerová

Okolnosti vzniku společného alba, na němž se kromě hlavních aktérů podíleli Petr Ostrouchov, Milan Cimfe, Dorota Barová nebo Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, vysvětlují kromě Anety Langerové zpěvák a kytarista Juraj Benetin a baskytarista Lukáš Fila z kapely Korben Dallas.

Jak začala vaše spolupráce?

Langerová: Tak, že se mi kluci ozvali, že by se se mnou rádi setkali a nabídli mi píseň, kterou by rádi, abych nazpívala s Jurajem. Sešli jsme se v Bratislavě v roce 2015, mně to bylo celé velmi příjemné. Jak setkání, tak i písnička Sen, do které jsem se okamžitě zamilovala. A řekla jsem si, že tohle je směr, kterým bych se chtěla vydat, a příležitost, kterou bych nerada propásla. Takže jsme tu skladbu společně nahráli, natočil se videoklip a představili jsme ji v doprovodu symfonického orchestru na slovenském festivalu Pohoda.