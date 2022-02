TELEVIZIONÁŘ: Co kdyby Marx myl nádobí? Gender socialistické éry

Zase tak moc se od té doby nezměnilo, navíc gender za časů výchovy k socialistickému soužití produkuje z dnešního hlediska humor navíc, třeba ve výroku před soudem: „Byl by Marx napsal to, co napsal, kdyby musel pomáhat v domácnosti?“

Zápletka se týká stereotypu kolem dělby mužských a ženských rolí, novomanželský učitelský pár stojí do půl roku před rozvodem, protože oba – hrají je Jiří Sovák a Irena Kačírková – mají své pracovní ambice i vlastní odlišnou představu, kdo by se měl starat o domácí servis.

Soudní přísedící v podání Jaroslava Marvana jim chce ukázat na vlastním manželství, jak může rovnoprávný svazek fungovat, jenže i jeho žena čili Nataša Gollová zvládá „druhou směnu“ sama.

Herecká čtyřhra stojí jak nad textem, odvozeným z divadelní hry Oty Šafránka, která se dočkala též rozhlasové podoby, tak nad levnou ateliérovou podobou snímku.

Především Gollová s Marvanem vytvářejí tak kouzelný tandem, až člověka napadne, jak by se vyřádili, kdyby Kudy kam? namísto udobřování nabralo směr ve stylu Války Roseových.