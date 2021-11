TELEVIZIONÁŘ: Jan Tříska nahý, jak ho Pánbůh stvořil a darem obdařil

Legendární představení inscenované na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu, kde v titulní roli nechával Tříska svým hereckým darem zapomenout na drobnou senzaci, že příslovečné „král je nahý“ tu předváděl doslova, totiž herec posvětil i soukromým pochopením pro nešťastného hrdinu Shakespearovy tragédie.

„Málo platné, je to sice protivný dědek, ale nelze mu upřít jistou velikost: vždyť on těm svým třem dcerám opravdu úplně všechno rozdal,“ popsal tehdy své pojetí Leara. Koneckonců sám se v jeho roli rovněž takříkajíc „rozdal“ a nejen on.

Je důležité si občas připomenout, že po boku velikána rostou i ostatní a že kdykoli divák brblá nad uniformní recyklací hereckých tváří v nekonečných seriálech či komediích, měl by je vidět v projektech, na nichž jim opravdu záleží.

Třeba zrovna v Králi Learovi, kde si Jiří Langmajer, Adrian Jastraban či David Prachař ostudu rozhodně neudělali. Přestože král je vždycky jenom jeden – a tím byl tenkrát Jan Tříska.