Chýlková s Brzobohatým nosí policejní uniformy v seriálu Linka

Původní český scénář přibližuje nejen osobní život lidí, kteří si za svou profesi zvolili pomoc ostatním, ale i jejich profesní starosti. Obě linie se prolínají v jednotlivých případech, jejichž režie se ujal Jiří Chlumský ve spolupráci s Martinem Koppem.

„Věříme, že si seriál Linka získá u diváků stejnou oblibu jako Modrý kód. Je jasné, že se realita na dispečinku tísňové linky od seriálové fikce liší, ale díky dějovým zkratkám by měl být seriál zajímavější. Navíc tu není nouze o vtipné situace a dialogy, ostatně ve vypjatých situacích je právě humoru zapotřebí dvojnásob,“ míní ředitelka výroby Primy Lucia Kršáková.

„Hraji nejen policistku pracující na dispečinku, ale také manželku a matku. Je to úloha vlastně psaná životem, nikoli přímo hlavní, ale podstatná pro fungování všeho, linky i rodiny,“ objasňuje Ivana Chýlková.

Dodává, že takové role se hrají velmi dobře: Ač na první pohled nedůležité, v životě jsou stěžejní,“ říká herečka o své postavě.

Rovněž Ondřej Brzobohatý představuje policistu. „Jako vyjednavač v krizových situacích nezvládl v minulosti policejní akci a použil násilí. Je za to vyšetřován, postaven mimo službu a převelen na tísňovou linku. Ale nedá mu to a často odbíhá do akce,“ vysvětluje herec, že „nejde o jednobarevného Mirka Dušína, nýbrž komplikovaného sebestředného paličáka se smyslem pro spravedlnost“.

Čtyři díly Linky, které se právě chystají, jsou vždy rozdělené do jednotlivých případů. Během každé epizody se tak odehrají dva velké uzavřené případy plus drobnější výjezdy. První příběh se vysílá na Primě 17. června.