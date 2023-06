RECENZE: Co byt, to případ pro psychiatra, líčí film O malých věcech

Stavbu snímku tvoří dvanáct krátkých partnerských příběhů z dvanácti bytů jednoho domu, jinak navzájem neprovázaných. Jednotlivé historky se kladou bez dramatického oblouku lineárně vedle sebe, tudíž je divák chtě nechtě srovnává, poměřuje a posouvá na pomyslném žebříčku svých favoritů.

Jasným vítězem zůstává tvůrce, jenž pro každou z miniatur vymyslel originální zápletku i rozuzlení, ještě ne třicetiletý Denis Šafařík, který hrál v pohádce Kouzelník Žito, seriálu Zločiny Velké Prahy či brzké Vědmě. Je k vidění i ve filmu O malých věcech, své celovečerní scenáristické a režijní prvotině.

Navenek běžný dům vidí účelově jako zakletý zámek plný podivínských, vesměs nešťastných existencí: dalo by se říci, že co partaj, to trauma. Mladý pár si na prahu bytu navzájem čte a kritizuje básně o vlastním rozchodu; dvojice po sexu sleduje manželskou hádku za zdí, která se přenese do jejího vztahu; dvě ženy v koupelně si morbidně hrají na přejetou kočku.

V další z izolovaných domácností muž komentuje ženino těhotenské zvracení, vedle si dáma platí za romantickou žádost o ruku, o kus dál mladá dvojice soupeří svými historkami o to, kdo uvaří večeři, a krajnosti se dotýká telefonát herečky nad umírajícím otcem s operátorkou záchranné služby.

Ale do krajnosti se jde častěji. V drsně odpudivé terapeutické hře na otce a syna, při rituálu páru se zálibou ve fyzických trestech i v obou nejzábavnějších absurditách, partnerské etudě o snědeném klíči a sólu Vandy Hybnerové sledující, jak se její muž dusí. Tečka patří Tereze Hofové s oslavou bez hostů.

O malých věcech 60 % Scénář a režie Denis Šafařík, hrají Vanda Hybnerová, Jan Nedbal, Tereza Hofová

Stylizace mikrosvěta, kde za každými dveřmi čeká případ pro psychiatra, má zprvu osobitý půvab, ale postupně svou jednotvárností přesytí.

Pomohla by změna, alespoň jedna jediná „normálně“, banálně až nudně spokojená rodina; ovšem už dokumentarista Jan Špáta tvrdil, že právě obraz obyčejného domácího štěstí je úkol filmařsky nejtěžší.

Každopádně snímek O malých věcech dává vědět o zajímavých jménech od méně známých herců přes autora působivé hudby Darka Krále až po Šafaříka, jehož okruh zájmů sahající od divadla po televizní zábavu se může docela slibně rozvinout i ve filmu.

Byť jako každý debutant má známku lehce navýšenou.