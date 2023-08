RECENZE: Goslinga střídá Gadotová a rozstřílenou pražskou tramvaj lisabonská

Je to velký kompliment, když film od Netflixu nevypadá jako film od Netflixu, vtipně glosuje britský deník The Guardian aktuální akční novinku Heart of Stone, která se pro nepřeložitelnost této slabší slovní hříčky na české verzi streamovací platformy představila jako Rachel Stoneová: Sázka na Srdce.

Věta totiž naráží na skutečnost, že akční projekty, které streamovací televize často ohlašuje s velkou pompou a které stály množství peněz, většinou za moc nestojí. Divák má v paměti třeba loňský pokus Netflixu o vlastního Jamese Bonda nazvaného The Gray Man, kde Ryan Gosling úpěl v závalu žánrových klišé.