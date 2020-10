Za Oscarem se vypraví příběh lidového léčitele Šarlatán

Svůj poslední snímek, inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, natočila režisérka Agnieszka Hollandová podle scénáře Marka Epsteina a do hlavní role obsadila Ivana Trojana a jeho syna Josefa Trojana.

Představitele Mikoláška v dospělosti zastihla zpráva na cestě do divadla. „Slyším to od vás poprvé, samozřejmě mám radost, ale zatím si vůbec neumím představit, co to bude obnášet. Zvláště v téhle podivné době,“ podotkl Ivan Trojan.

V loňském roce byl do boje na Oscara vyslán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který se probojoval mezi nejlepších deset filmů. Dosud cenu za nejlepší cizojazyčný film získaly snímky Obchod na korze, Ostře sledované vlaky a Kolja, dalších šest děl vybojovalo nominaci, naposledy před sedmnácti lety Želary.

Šarlatán byl uveden v premiéře na letošním 70. ročníku Berlinale a po odkladu způsobeném koronavirem vstoupil do českých kin v září. Akademici v letošním roce vybírali z deseti českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty.

Oscar

Slavnostní ceremoniál 93. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 25. dubna 2021 v Los Angeles. Výjimečně jsou do klání vpuštěny i filmy, které se kvůli pandemii dostaly k divákům mimo klasické sály, prostřednictvím streamování nebo autokin.

Hollandová už má nominaci na Oscara za snímek Evropa Evropa. Její Šarlatán se utká o takzvaného mezinárodního Oscara s dvaadevadesáti neanglicky mluvenými snímky.