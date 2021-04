RECENZE: Je mi to úplně jedno. Nejlepší volba pro Nečum na mě show

Ponechává totiž na hlasování diváků, kteří pilotní díl zhlédnou na YouTube, aby o případném pokračování pořadu rozhodli do neděle 18. dubna svým hlasováním. Což je prakticky totéž, jako by stanice sama tušila, že právě YouTube je pro „snad nejšílenější talkshow všech dob“ vhodné místo.



Ostatně ani s reklamním přívlastkem „nejšílenější“ to není zase tak horké. Přes veškerou vnějškovou výstřednost, bizarnost a schválnost, již reprezentuje plyšový delfín Adolfeen v roli moderátora, jde o klasické rozhovory s hosty.

Pouze místo Jana Krause či Karla Šípa je zpovídá přisprostlý maňásek s německým přízvukem, kterého za nucené koronavirové pauzy vymyslel DJ Roxtar neboli Dominik Turza. Poté, co s Adolfeenem vydal desku, jej směruje i do světa jiných pravidel, kde se četné – a zbytné – vulgarity musí podle zákona „vypípat“, zde delfíními zvuky.

Jinak se chtěná extravagance vyznačuje spíše uječenou praštěností než zdravou provokací, což by tak nevadilo, kdyby z pilotního dílu netrčely dva protivné motivy.

Jednak propagace hostitelské stanice, neboť dialog s herečkou Evou Burešovou se točí vesměs kolem její role ve vlajkové lodi Primy, seriálu Slunečná, jednak odkazy k vyloženě bulvárním tématům od pojídání placenty po způsob hubnutí.

Občas se zjeví jazykový vtip – „umíš odezírat z moči emoce?“, ale jinak se humor vyrábí pomocí „srajdy“ či rad, kam při milostných scénách ze Slunečné strčit prsty.

Rozhodně se nedá čekat, že se divák o pozvaných dozví cokoli podstatného, loutka je tu jen proto, aby je uváděla buď do rozpaků, nebo do nevkusných her jako druhého hosta, věštce Vlastu Plamínka, se kterým provozuje vyvolávání duchů zemřelých celebrit.



Nečum na mě show Autor DJ Roxtar neboli Dominik Turza, účinkují Eva Burešová, Vlasta Plamínek Hodnocení­: 25 %

Zkušební vydání Nečum na mě show zkrátka zosobňuje neškodně dětinskou estrádičku pro jednorázové použití při bezcílném brouzdání po síti, jejíž nejzábavnější složku zosobňuje Adolfeenova typická průpovídka „Mě to vlastně nezajímá“.

Což je přesně věta, jíž by se projekt mohl dočkat od publika, které má při hlasování o případné budoucnosti pořadu na výběr ze tří možností: ano, ne a je mi to úplně jedno.