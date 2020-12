Scházíme se v kavárně na Pohořelci, v magické blízkosti Pražského hradu. „Jak já si to tady užívám!“ usmívá se Olga Malířová Špátová. „Mám to tu tak ráda, nikdy mi to nepřijde obyčejné, všední,“ vykládá nadšeně.



„Opravdové osobnosti berou vážně to, co dělají, ale ne samy sebe. Mají velký smysl pro humor, zajímají se o druhé, dávají nám svým přístupem k životu obrovskou sílu a naději.“ Olga Malířová Špátová