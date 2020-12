Anděl Páně povolává svaté do akce proti covidu. Koho Jiří Strach obsadí?

Svatý Ivan

Určitě by se hodil svatý Ivan, první český poustevník, který o samotě strávil 42 let. I když tak dlouho snad pandemická izolace nepotrvá.



„Ivana prosím ne! Ten si ochočil laně, kníže Bořivoj mu jednu zabil při lovu před jeskyní. A točit se zvířaty je ještě horší než s dětmi! Pejskovi za pamlsek vysvětlíte, co má udělat. Ale laň? Režisérova smrt. Navíc – kdo by ho hrál? Vždyť herce do rolí svatých obsazuji podle křestních jmen jejich patronů. Svatý Martin Huba, svatá Anna Geislerová, svatá Lucie Bílá. Ivan Trojan už hraje anděla a jinak Ivanů moc není. Mládek? Řezáč? Režisér Zachariáš? Jednoho skvělého bych měl, ale hrál by už jen hlasem z archivu: svatý Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.“

Svatý Vojtěch

Při pohledu na davy, které se vzdor zákazům srocovaly kolem stánků s vánočním punčem, napadne člověka svatý Vojtěch, jenž prý brojil proti alkoholismu.

„Vojtěch? Vždyť to byl benediktin. V jejich klášterech se vařilo pivo, stačí zajet na Břevnov do šenku na jejich skvělé ležáky! Co vím, Vojtěch bojoval proti otrokářství. Přemyslovci čile obchodovali s otroky, v Ungeltu měli tržiště. To je panečku moderní téma! Do české pohádky bychom obsadili pár Afroameričanů a Vojtěch by je za potlesku v patetickém závěru osvobodil. Strhli bychom pár soch, přimíchali špetku genderismu, pár korektních dialogů o záchraně planety před globálním oteplováním a krásně splnili kvóty. Oscar v kapse! “

Svatá Zdislava

Symbolem zdravotních sestřiček z první linie by mohla být svatá Zdislava, proslulá péčí o nemocné. Ovšem jak ji obléknout do ochranného oděvu, aby ještě vynikl půvab herečky a měla volné ruce pro konání zázraků?

„Nejsme Hollywood, nemáme na rozhazování. Zdislavu zabalíme od hlavy k patě do Turínského plátna, nikdo ji nepozná, může ji hrát komparzistka a ušetříme na honoráři. Ovšem pro boj s epidemií musíme vzít do hry Karla Boromejského. V Miláně proti moru zavedl přísný hygienický režim a dezinfekci – pravda, jen z octa a nehašeného vápna – a nařídil izolaci nakažených. Jedna odlišnost tu je: Boromejský nezavíral hospody. Nu a proto je svatý.“

Svatá Klára

Svatá Klára, kterou papež Pavel VI. prohlásil za patronku televize, by jistě zasáhla proti pochybovačům, popíračům a hlasatelům nevinné „chřipečky“. Jenže co kdyby ji osočili z upírání svobody slova?

„Svatá Klára je něžná, čistá duše. Chuděrka by se hned rozplakala. Na boj s osočováním vytáhnu jiný kalibr: svatou Kateřinu Sienskou. Ta měla vyřídilku! Dokázala ukecat papeže, aby se vrátil z Avignonu do Říma. A dokonce odmlouvala i Ježíšovi ve zjeveních. Ale na pohádku je takové sekernice škoda, rovnou bych ji vyslal do Rady ČT, aby to tam postavila trochu do latě.“

Svatý Antonín

Oporou by jí mohl být svatý Antonín, při jehož kázání v Rimini prý ryby vystrčily hlavy z vody, aby je slyšely, a přiměly tak k pozornosti i lhostejné občany. Jen aby se našlo tolik cvičených vánočních kaprů.

„A k němu Františka z Assisi, jak promlouvá k zvěři a ptactvu? Ne! Zoo na place nechci. Kdo by mohl pomoci, je svatý Januárius. V neapolské katedrále uchovávají relikviář s jeho krví, která jednou do roka zázračně zkapalní. Takže by mohl být dárce anticovidové plazmy. Ale jak zjistíme, jestli už to prodělal?“

Svatá Barbora

Ani svatá Barbora, patronka rizikových povolání, by nebyla od věci, i když by se musela naučit modernímu názvosloví integrovaného záchranného systému. V hasičské helmě, s policejním obuškem?

„Kdepak Barborka. Křehké světici pendrek do ruky nepatří. Povoláme svatého Ignáce z Loyoly. Voják jaksepatří, přímo generál; sice řádu jezuitů, ale na tom nesejde. Muž disciplíny a kázně, s ním by se o rozestupech nediskutovalo. Jako zásahovou jednotku beru rotu andělů z Apokalypsy. Rozkopnou zamčené dveře baru a ani nepotřebují beranidlo. Rozhodně bych do akce nepovolal svatého Petra. Hrozný nemotora, když se ožene mečem, leda někomu utne ucho.“

Svatý Jiří

Virus je třeba zabít, to je nasnadě. Ale komu to svěřit? Svatý Jiří zabil draka, zvládl by i očkování? A jak by určil pořadí – kdo by dostal vakcínu první a kdy by přišli na řadu anděl Petronius s čertem Uriášem?

„Svatý Jiří je specialista na testování. Na každém vyobrazení drakovi kopím pečlivě provádí výtěr z krku. K očkování bych přizval svatého Šebestiána. Jehly by píchal citlivě, ví, jaké to je, když se vám něco zabodne do těla. Kdo z tandemu by dostal vakcínu dřív, je asi jedno, smolař to stejně chytí i očkovaný. Každopádně se musíme pořádně zamyslet, jak příběh skončí. Aby to bylo napínavé. Přece nemůže přijít Panna Maria Lurdská a hned všechny uzdravit. To by mi kritika dala!“