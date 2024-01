Trilobita dostaly Hollandová či Peková, anticenu už zase poslanci

Za režii filmu z polsko-běloruského pomezí Hranice získala Trilobita Agnieszka Hollandová. Stejnou trofej dostali Pavel Soukup za příběh kyberšikany nazvaný #annaismissing, Tomáš Dušička a Jonáš Karásek za slovenský film Invalida, Roman Vávra za dokument o hokejistovi vězněném komunisty Případ Modrý a Simona Peková za herecký výkon v komedii Přišla v noci.

Mimořádná cena poroty Moc bezmocných, udílená za přínos občanské společnosti, připadla dvěma dokumentům, titulu Viktor Fajnberg. Disidentem k zbláznění a snímku Kuciak: Vražda novináře.

Cenu Vladislava Vančury za celoživotní dílo získal in memoriam kameraman Ota Kopřiva, jenž pracoval mimo jiné s režisérem Vítem Olmerem na filmech Co je vám, doktore, Jako jed, Antonyho šance a Bony a klid; premiéry toho posledního se však již nedožil.

Anticenu Citrón, již porota označuje za „kritickou a podpůrnou“, adresoval Filmový a televizní svaz stejně jako loni poslancům, potažmo výboru pro mediální záležitosti, a to za „opakovaně nekompetentní způsob volby do mediálních rad – nejnověji do Rady Státního fondu kinematografie, což není nic proti radám, ale proti stavu, kdy o odborných otázkách rozhodují neodborníci“.