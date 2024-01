Hvězdou na prahu sedmdesátky. Našli mě ve sklepě, říká herečka Peková

„Někdy ráda říkám, že je to takový zázrak před smrtí,“ říká Peková o velké herecké příležitost ve filmu Přišla v noci, který je nominován na ceny filmové kritiky i na Českého lva.

„Dva dobrodruzi – pan režisér Pavlíček a pan režisér Vejnar – mě našli ve sklepě,“ prozradila Peková. „Já jsem totiž z HaDivadla, které tvoří a žije v Pasáži Alfa, čtyři metry pod zemí bez oken a vzduchotechniky,“ vysvětlila.

Roli matky, za níž už získala cenu Trilobit, charakterizuje jako postavu vetřelce. Při jejím ztvárnění se inspirovala svojí vlastní matkou. „Někdy mě to tak mrzí, co všechno řeknu o sobě i o té matce, která už nežije,“ říká omluvně a vysvětluje, že při tvoření charakteru postavy vycházela i ze sebe. „Jsem taková stará zábavnice, jsem ráda ve společnosti, i ráda lidem radím – a jsem jim tím dost protivná – ale vždycky to dobře myslím. Tak jsem tam já, ta protiva, ale v té postavě je i moje maminka, která vždycky měla svůj řád,“ popisuje.

„U nás se česaly třásně, u nás se specifickým způsobem věšely záclony a tak dál. To byla velice aseptická domácnost, velice krásná, obrazy, sochy. V tom jsem vyrůstala,“ popisuje rodačka z Třebíče.

Umělecké nadání má Peková zřejmě po otci, který ovšem tragicky zemřel krátce před jejím narozením. „Já jsem se narodila jako Simonka Vidláková. Můj otec byl umělec. Herec, scénograf, kostýmní výtvarník. Nedožil se ani třiceti let a já jsem to, co po něm zbylo.“

Sama Peková má také dceru Sáru, kterou vychovávala jako svobodná matka a které je nyní 32 let a vede divadelní kroužek. „Já jsem otěhotněla v nějakých šestatřiceti nebo sedmatřicet letech a maminka říkala: Proboha, Simonice, co zase řeknou lidi!“ přibližuje obavy, které ještě tehdy panovaly na malém městě.

„Víte, já už dnes mohu klidně vzpomínat na všechny ty milence, protože oni jsou už skoro všichni mrtví,“ říká sarkasticky herečka, která sama sebe popisuje jako velice expresivní, přesto se ze své nynější popularity nedokáže radovat. „Necítím štěstí. Mě to tak zalklo, zaskočilo, tak jako ucpalo. Byla jsem tím tak ochromená,“ mluví o svém nečekaném úspěhu.