Jako návrat Tří oříšků pro Popelku, říká o druhém dílu Perinbaby Jakubisková

Perinbaba znovu posílá ze svých duchen na zem sníh. Třicet osm let po premiéře prvního dílu slavné pohádky režiséra Juraje Jakubiska je tu její pokračování, Perinbaba a dva světy. „Juraje se už v 90. letech ptali, jestli by neudělal pokračování Perinbaby, ale on si nedovedl představit, že by Perinbabu nehrála Giulietta Masina,“ vzpomíná jeho manželka a producentka Deana Horváthová-Jakubisková v Rozstřelu.