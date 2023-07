Podzimní ČT se vrátí k Osadě a ke StarDance, přibude krimiseriál

Podzimní program odstartuje poslední srpnové pondělí seriál OKTOPUS. Odložené případy v něm budou po třináct týdnů vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká. „Jejich odlišnost je nezbytným kořením spolupráce. Reálnými případy jsme se jen lehce inspirovali,“ říká režisér a scenárista Jan Pachl.

Do kraje Berounky a nižborských rybníků se po dvou letech vrátil štáb Radka Bajgara, aby ve fiktivním Záhoří natočil druhou řadu komediálního seriálu Osada. „Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jen to, že v dané lokalitě vlastní chatu. A my se snažíme pro ně mít pochopení,“ vysvětluje režisér.

Jak se dělá dobrá škola a jaké by mohly být české školy budoucnosti, nastíní desetidílná série režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka. V zařízeních, kde již reforma začala, má roli průvodce Jiří Havelka. Výběr podle tvůrců nebyl náhodný, ukazuje různé přístupy a odlišnosti škol.

Na nedělní večery jsou připraveny televizní premiéry filmů vyrobených pro kina. Patří k nim psychologické drama s prvky sci-fi Běžná selhání režisérky Cristiny Grosanové, komedie Buko od Alice Nellis, Betlémské světlo Jana a Zdeňka Svěrákových, Grand Prix Jana Prušinovského, dobové Slovo Beaty Parkanové či BANGER. od Adama Sedláka.

V premiéře se představí cyklus krátkých dokumentů V širších souvislostech, který každý týden nabídne prostor pro dvě aktuální společenská témata. Novinkou bude také řada České počasí aneb Proč padají trakaře nebo dvě šestidílné série – Proč právě my? o rodinách čelících vážným nemocím dítěte a Děti narozené dvakrát o různých formách náhradní rodinné péče.

Pro vstup do druhé dekády svého vysílání si ČT art připravil třináctidílný cyklus Dejvické divadlo v režii Aleše Kisila. Medailonky hudebnic a písničkářek pod názvem Muzikantky natočila Dagmar Smržová, režie osmidílného seriálu Architektura 58–89 se ujal Jan Zajíček na námět Vladimira 518.

Na ČT:D seznámí průvodkyně Bára a Coco dětské diváky s různými druhy umění v zábavně-vzdělávacím pořadu Múzárium aneb Všechny múzy světa. Co dělat, když jde o život, poradí cyklus Zachraň se, kdo můžeš!, chybět nebudou ani nové díly večerníčků Žížaláci a Zahrádka pod hvězdami.

Na webové platformě iVysílání se představí šestidílný dokument Pickupeři sledující skupiny mužů, kteří systematicky oslovují dívky a seznamují se s nimi na ulici. Desetidílná Bitová generace nahlédne do zákulisí tuzemské herní scény včetně vzniku českých počítačových her.