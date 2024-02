Porod bychom nedali, trpíme už s rýmičkou. Vojtek bude Otec v šestinedělí

Z pozice tatínka čtyř dětí se Roman Vojtek hodlá vypořádat s novinkou Otec v šestinedělí, kterou od 15. února uvádí pražské Divadlo Hybernia. „Když mne ta hra zaujala, byl jsem trojnásobný otec a netušil jsem, že budu i čtyřnásobný,“ směje se herec.

„I ta premiéra měla být původně trochu jindy,“ dodává v narážce na letošní rodinný příspěvek. „Ovšem ani být trojnásobným otcem u nás není běžné, takže když jsem nabídku dostal, hned jsem souhlasil,“ pokračuje. Na jevišti ovšem ztvární tatínka „prvorodiče“, který sdílí své zážitky od těhotenství partnerky přes porod až po titulní šestinedělí.

Novinka v režii Petra Svojtky vychází ze stejnojmenné knižní předlohy, kterou napsal Otakar Faifr, umělecký šéf Divadla Hybernia.

„Právě on mi řekl, že by chtěl, abych všech dvacet postav, co zde vystupují, hrál já,“ vysvětluje Vojtek. Otec v šestinedělí tedy bude skutečnou one man show. „Trochu jsem se lekl, ale i tato výzva mne zaujala. Postavu lze změnit během pikosekundy, aniž by člověk musel odcházet do kostymérny. Pokud na tuto hru divák přistoupí, bude to zábavné,“ popisuje herec.

Dojde prý i na scény, kdy na jevišti ztvární čtyři postavy zároveň. „Samozřejmě měním hlasy, akcenty... Sám pocházím z Valašska, takže nás napadlo, že rodiče mojí postavy budou odtud. Tchyně bude ze Slovenska a gynekolog z Ukrajiny,“ hlásí herec.

Vedle zmíněných rolí by Vojtek měl zvládnout i roli své partnerky, vedoucí předporodního kurzu, laktační sestřičku či trojici kamarádů.

Hybernia zve na novinku jako na hudební komedii. „Zpívám několik písní, ale muzikál to není. Zazní hudba z filmu Tenkrát na západě, něco od Stevieho Wondera a já sám zapěji největší hity od Celine Dion a Whitney Houston. Vždy se jedná o písničky, co se nějak vztahují k dané scéně,“ vysvětluje.

Sám na jevišti

Představení potrvá i s pauzou dvě hodiny. „Jsem na jevišti neustále a pořád mluvím. Takže když zapomenu, není nikdo, kdo by mi napověděl. A je to náročné i fyzicky. Třeba scéna ‚Náš porod‘ je hodně expresivní. Ale jsem tomu rád, dlouho jsem nic nenazkoušel,“ dodává Vojtek k novince, která je jeho divadelním návratem po pěti letech.

Pod představením jsou podepsáni samí muži. „Může se zdát, že si z těhotenství a šestinedělí děláme srandu, ale hra je psána s velikým respektem a láskou k ženám. Víme, co musí zažívat, a když si představím, jak my chlapi trpíme jen při obyčejné rýmičce, tak porod bychom určitě nedali,“ zdůrazňuje Vojtek.