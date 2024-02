Malý princ vedle Burdž Chalífy. Křehká show před Prahou zaujala Dubaj

Je to zvláštní kontrast. Francouzský spisovatel Antoine De Saint-Exupéry do svého slavného příběhu o Malém princi vetkl základní myšlenky, které rezonují v hlavě každého, komu tato specifická dětská kniha učarovala. Myšlenky o lásce, pokoře, přátelství a určité potřebě zachovat si i v dospělosti část své původní dětské duše, která se stále ptá a touží objevovat.

Takové vnitřní nastavení se však nezdá zcela kompatibilní se světem, který čeká návštěvníky Dubaje. Místa, kde se moderní stavební technologie a zdánlivě nekonečné zásoby peněz využívají k tomu, aby se stavěly stále vyšší a vyšší budovy, labyrinty obchodních středisek s luxusním zbožím a kde se moderní zástavba zpupně rozrůstá do okolní pouště a horké nicoty.

Oslovila jsem proto Chris, aby našla příběh. A ona jednoho rána přišla s nápadem, abychom zpracovali Malého prince. Řekla jsem jí: „Zbláznila ses? To je veledílo!“ A navíc je to text, který doprovází spoustu autorských kreseb.

A co má tepající metropole Spojených arabských emirátů společného s Malým princem? Ve zdejším kulturním prostoru Dubai Opera minulý týden uvedli nadžánrovou multimediální show, která se snaží Saint-Exupéryho dílo přiblížit dnešní generaci. Za představením, jež v březnu zamíří i do Prahy, stojí tým v čele s režisérkou a choreografkou Annou Tournié, libretistkou a performerkou Chris Mouronovou a skladatelem Terrym Truckem.

„Na jevišti se nás vystřídá třináct, včetně mě,“ popisuje v hledišti dubajské Opery ještě před zdejší premiérou Mouronová. Spolurežisérka a autorka libreta totiž působí v multimediální show jako průvodkyně, která uvádí jednotlivé kapitoly knihy, kdy Malý princ cestuje po rozličných planetách a potkává jejich roztodivné obyvatele.

„Mojí prací bylo extrahovat Saint-Exupéryho filozofii a poetiku, aby byla použitelná v představení. Je samozřejmě nemožné něco z jeho slov vymazat a my v naší adaptaci plně souzníme s původním příběhem, nic jsme nezměnili. Přistupujeme k velkolepému dílu s respektem,“ upozorňuje Francouzka a zdůrazňuje, že v každé větě, kterou z díla použila, nezměnila jedinou čárku: „Bylo to pro mne důležité.“

Výsledná show opravdu ladně propojuje všechny složky moderního představení. Kombinuje působivou hudbu se strhujícím videomappingem, moderní tanec s prvky nového cirkusu. „A též se zde zpívá, vypráví a recituje. Všechny tyto disciplíny mícháme dohromady, až nám vznikl specifický nový žánr,“ přemýšlí režisérka Tournié.

„Když jdete na operu, díváte se do programu, kdo bude tančit, kdo bude ve sboru a kdo bude sólista. V naší show ale dělají všichni všechno, nezavíráme žánry do škatulek,“ přitakává jí Mouronová.

Důležitou složkou představení je původní hudba. „Inspiraci jsem hledal v příběhu i v debatách s Annou a Chris. V knize se totiž setkáte se spoustou odlišných světů, snažil jsem se proto v hudbě reflektovat nejrůznější světové kultury. Asijskou či africkou hudbu, klasiku, ale i rap,“ vypočítává skladatel Terry Truck. „Takže jsem to vše seskládal dohromady. Ale tak, aby to pasovalo, což bylo nejtěžší,“ přiznává.

Tvůrci doufají, že tak vybalancované představení dokáže k myšlenkám Malého prince přivést i ty, kteří knihu dosud nedrželi v ruce. Jakoukoli. „Naše představení je pro dospělé, pro rodiče s dětmi, ale i pro teenagery,“ předesílá režisérka Tournié. „Publikum motivuje k tomu, aby si knihu přečetli a blíže se seznámili s její filozofií. Malý princ je především plný lidskosti, proto nás inspiroval k tak emotivní show,“ potvrzuje umělkyně.

Vzhledem k celosvětově srozumitelnému poselství knihy se přijetí představení zemi od země příliš neliší. „Právě jsme se vrátili z Bulharska, kde knihu všichni znají, čtou ji tam už na škole,“ hlásí režisérka zážitek ze Sofie. Hrálo se i v Paříži, Sydney a jednu sezonu na Broadwayi.

„Občas poznáme, jaký mají lidé ke knize vztah. V Bulharsku je skoro kultem, ale v Austrálii ji příliš neznají, tak vypadali překvapeni,“ přemýšlí libretistka. „Ale i přesto: během show všichni reagují stejně,“ shodují se obě Francouzky.

Malý princ u nás Multimediální show se bude hrát v pražském Kongresovém centru mezi 27. a 31. březnem. Původní znění doplní české titulky.

A proč si ke zpracování vybraly tento národní poklad? „Vždy jsem chtěla vytvořit něco silného, něco o lidské existenci. S živými umělci na scéně, nic moc technického, kde by se lidé ztráceli. Oslovila jsem proto Chris, aby našla příběh. A ona jednoho rána přišla s nápadem, abychom zpracovali Malého prince. Řekla jsem jí: ‚Zbláznila ses? To je veledílo!‘ A navíc je to text, který doprovází spoustu autorských kreseb. Tušila jsem, že musíme být s adaptací velmi opatrní – ani moc blízko, ani moc daleko od původní verze,“ prozrazuje režisérka.

„Po vizuální stránce to tedy byla velká výzva. Zůstat věrný knize a najít na jevišti stejnou jednoduchost,“ dodává.

„Pro mne to ale bylo ideální téma,“ navazuje Mouronová. „Jen pár umělců na scéně, hodně duetů, písně, trocha akrobacie a choreografie. A samozřejmě hudba. Velice rychle jsem si dokázala představit, jak by to mohlo vypadat,“ říká. Že se výsledek vydařil, dokládají reakce z celého světa a pokračující turné.

Akrobacie na popruzích

Důležitou součástí týmu je i titulní představitel. Mladý Francouz Dylan Barone líčí, že se musel pro roli naučit akrobacii na popruzích.

„Popruhy tvoří asi pět procent role, zbytek je hraní a pohybový tanec. Mohli si tedy vybrat akrobata a naučit jej hrát a tancovat. A nebo si mohli vybrat mne a naučit mne s popruhy, což bylo rychlejší,“ přiznává čerstvý absolvent taneční školy, pro kterého jde o první profesionální show.

Show, která je díky tématu vhodná pro každého. „Knihu můžete číst jako šestiletí i jako století, pokaždé vám bude dávat jiný smysl. Pojednává o respektu, ale i o ekologii. Saint-Exupéry byl vizionář, už v roce v roce 1942, kdy knihu psal, mluvil o záchraně planety,“ dodává libretistka.

Dubajská Opera je ústředním kulturním stánkem města, nejvyšší budova světa se tyčí nedaleko.

A tak se tato skutečně působivá a křehká show se vznosnými myšlenkami – třeba i o záchraně planety – hrála jen asi dvě stě metrů od naddimenzované Burdž Chalífy, nejvyšší stavby na světě, kterou od dubajské opery odděluje umělá vodní plocha se zpívající fontánou.

Multimediální show Malý princ se hraje v původním francouzském znění. To ovšem vzhledem k tomu, o jak známé dílo se jedná a jak srozumitelně jej francouzský tým podává, nevadí. V Dubaji si tápající diváci mohli pomoci anglickými titulky, v Praze budou mít k dispozici české. V pražském Kongresovém centru budou Malého prince uvádět od 27. do 31. března.