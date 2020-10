Neztratit kontakt s diváky. Oba „Činoheráky“ se zřejmě vrátí na internet

V pražském Činoherním klubu na jaře překvapili streamovaným divadelním seriálem Velmi křehké větve. S jeho pokračováním se zde prozatím nepočítá, jak uvedl současný umělecký šéf scény Martin Finger.



Pracují zde však na novém projektu s pracovním názvem „Byl jsem při tom“. „Projekt určený pro zapálené milovníky divadla, který by nebyl jen dočasnou záplatou současné situace. Pokusíme se přijít s konceptem, který by měl delší trvání a opodstatnění i v době, kdy už se vše vrátí do takzvaného normálu,“ předesílá Finger.

Diváci by prý v novince měli dostat možnost sledovat vznik divadelní inscenace od prvních zkoušek až do premiéry. „Což je vzhledem k velice intimní povaze této práce poměrně odvážná myšlenka. Něco mezi dokumentem a reality show, která by specifickým způsobem mohla zaznamenat něco z toho křehkého a pomíjivého z herecké a režijní práce, která jinak zůstává divákům skryta,“ dodává ještě Finger. Vše je však zatím pouze ve stadiu příprav.

Herci ústeckého Činoherního studia pak na jaře z domova natáčeli seriál Tady zatím dobrý. Jak prozradil mluvčí scény Petr Kuneš, divadlo uvažuje o jeho pokračování; seriál totiž tehdy skončil otevřeně.



Zda pokračování vznikne, záleží na rozezkoušené inscenaci Heda Gablerová. Činoherní studio by přípravy rádo dokončilo a novinku v nějaké formě ukázalo divákům.

„Pokud se nic zásadního nezmění a nebude možné ji představit živě, uvažujeme o streamu. Zatím není jasné, jestli to bude přímý online přenos, nebo záznam,“ upřesnil Kuneš.

Ústecké uvedení Ibsenova dramatu mělo mít původně premiéru včera v rámci nyní již zrušeného festivalu Kult. Režie příběhu o „femme fatale maloměsta“ se chopil zdejší umělecký šéf David Šiktanc, Hedu ztvárňuje Anna Fišerová. V dalších rolích se diváci mohou těšit na Lukáše Černocha, Jana Plouhara, Jana Huška či Annette Nesvadbovou v alternaci s Kristýnou Hulcovou.

Zatím se maluje

„Od tohoto zkoušení se odvíjí i natáčení stream seriálu Tady zatím dobrý. Jestli zbude čas, věřím, že se herci do seriálu pustí a budou v něm pokračovat, nebo ho finálním dílem zakončí,“ uvedl Kuneš. I zde je tedy zatím vše pouze v jednání.

„Jinak momentálně v divadle doháníme práce, na které se v rozjeté sezoně nedostalo: malování jeviště, aktualizace archivu a tak dále,“ dodal ještě mluvčí ústecké scény.

Jarní trailer k ústeckému seriálu Tady zatím dobrý: