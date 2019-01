Země na Chebsku se už zachvěla, aplikace na sledování otřesů však selhala

Severovýchodně od Lubů se země začala třást 22. ledna krátce před šestou večer. Největší otřes seismografy zaznamenaly v půl páté ráno 23. ledna. Měl magnitudo 2,34.

„Bylo to slabší a spíš ojedinělé zemětřesení. Zatím to nevypadá, že by měla seismická aktivita pokračovat,“ uvedla Jana Doubravová, seismoložka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

I když byly podle jejích slov otřesy na hranici pozorovatelnosti, několik citlivějších jedinců se přes webovou stránku ústavu ozvalo s pozorováními. Aplikace pro chytré mobilní telefony, kterou geofyzikové spustili na sklonku minulého roku, však selhala.

„V době zemětřesení nefungovala,“ připustila Doubravová. Technická chyba byla podle ní na straně firmy, která aplikaci spravuje. „Závada už je odstraněná, ostrá prověrka systému tedy přijde až s příštím zemětřesení,“ doplnila seismoložka.

Od aplikace si odborníci slibují větší množství dat od veřejnosti. „Díky ní bychom měli získat přesnější data o čase a poloze otřesů,“ dodala Jana Doubravová.