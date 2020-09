Chebští herci jsou v karanténě, divadlo je zavřené a zrušilo představení

„Větší část hereckého souboru je bohužel v karanténě kvůli kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Musíme proto zrušit program. Pokud bude všechno v pořádku, hrajeme opět od soboty 3. října,“ potvrdil ředitel Západočeského divadla v Chebu Jan Svoboda s tím, že náhradní představení hry Škola základ života se plánuje na 22. října.

Podobně se ruší představení Sex na vlnách, které je možné vidět v náhradním termínu 19. října. Divadlo neodehraje ani Dobrodružný příběh z mýtických časů Odysseus či hru Miluji tě ale. Ta je zrušena bez náhrady.

Vstupenky na zrušená představení je možné vyměnit na náhradní termín, nebo divadlo vrátí vstupné. Podrobnosti jsou k dispozici na webu divadla.

„Pro herce je tahle situace hodně nepříjemná, a to hlavně po psychické stránce. Oni mají tuhle práci jako koníčka, a když hrát nemůžou, tak jako nám to v tuto chvíli znemožnila nemoc, tak je to trápí. Alespoň se připravují doma,“ podotkl ředitel.

Divadlo nucenou pauzu využije k úklidu ve skladech, údržbě techniky a dezinfekci prostor. „Máme velkou starost, že se k nám diváci budou bát chodit, i když divadlo bude bezpečné a riziko nákazy minimální. Obávám se, že bude dlouho trvat, než se od toho strachu oprostí. A že nebudou mít pro koho hrát, toho se herci bojí asi nejvíc,“ dodal Svoboda.

Program by mělo divadlo obnovit v sobotu. To se ve studiu d odehraje od 15 hodin představení Sex na vlnách. Jde o náhradní představení za 14. březen.