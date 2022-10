Karlovarský kraj chce podpořit lázeňství bakalářským oborem kinantropologie

Od příštího akademického roku by mohla v Karlových Varech začít výuka nového bakalářského studijního oboru – kinantropologie. Je to další krok, jak přivést do regionu veřejné vysokoškolské vzdělávání. Vyučení studenti by se pak mohli uplatnit v lázeňských a zdravotnických zařízeních.