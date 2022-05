Karlovarská hospodářská komora láká studenty domů, cílí na vysokoškoláky

Na veletrhu, který již tradičně pořádá Západočeská univerzita v Plzni, chtěla karlovarská hospodářská komora hlavně přitáhnout zpět absolventy do regionu.

„Stánek jsme měli na fakultě elektrotechnické a na fakultě strojní. Celkově se o práci v Karlovarském kraji zajímala přibližně stovka studentů, z toho asi dvě desítky z našeho regionu, přičemž dvě třetiny deklarovaly zájem se do kraje vrátit. Většinou zmiňovali, že zde mají zázemí a své blízké,“ řekla Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky krajské hospodářské komory.

Upřesnila, že mezi studenty, s nimiž zástupci komory hovořili, je Karlovarský kraj považován za klidnější region s krásnou přírodou a kvalitním sportovním vyžitím. Sporadicky se setkali i s názorem, že je zde menší možnost kulturního vyžití a nočního života.

„Na veletrhu pracovních příležitostí mimo náš region jsme byli poprvé, ale jistě ne naposledy. Rádi bychom zamířili také na veletrhy univerzit v Ústí nad Labem nebo v Praze,“ uvedla ředitelka komory Lenka Mansfeldová. Doplnila, že zacílení na vysokoškoláky je novinkou, dosud se hospodářská komora zaměřovala především na středoškoláky.

„Každoročně zveme studenty středních škol na naše veletrhy práce, kde mohou navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Vytvořili jsme také aplikaci Můj život po škole, která pomáhá vybrat správnou profesi, zaměřuje se na posilovaní finanční gramotnosti, ale také porovnává život v Karlovarském kraji s Prahou. Díky tomu středoškoláci zjistí, že je výhodnější bydlet v našem regionu, pokud člověk pracuje na středních pozicích,“ řekla Mansfeldová.

„Důvodem jsou nižší náklady na bydlení v Karlovarském kraji a také fakt, že ne vždy je tato práce v Praze lépe placená. Kromě toho plánujeme uspořádat na gymnáziích besedy s úspěšnými podnikateli a manažery. Chceme studentům ukázat, že i zde můžou najít uplatnění, a mají se tedy kam vrátit,“ doplnila.

Od stáží po brigády nebo plné úvazky

Na veletrh v Plzni zamířili spolu se zástupci komory rovněž představitelé čtyř významných zaměstnavatelů z kraje.

„Láká nás myšlenka oslovit absolventy technických oborů ZČU i jiných univerzit a povzbudit je v rozhodnutí vrátit se do kraje. Naše společnost nabízí zajímavé pozice v nejrůznějších oblastech. Jsme v neustálém procesu zlepšování, podporujeme osobní růst i nejrůznější školení a v kombinaci s vyváženým work-life balancem splňujeme to, co mladý člověk hledá,“ řekla Michaela Sochorová, manažerka ostrovského závodu Amphenol, která má na starosti lidské zdroje.

„U uchazečů se soustředíme na velmi konkrétní prezentaci produktů a úkolů, se kterými se v naší firmě mohou setkat, aby si udělali obrázek, zda se v nabízených pracovních možnostech takříkajíc najdou,“ odpověděl Jan Tvrdý ze společnosti Bonnel Technologie na otázku, co studentům nabízejí.

„Pokud je v tomto ohledu ten člověk perspektivní a má zájem kariérně růst, nabízíme uplatnění prakticky za jakýchkoli podmínek, od stáží po brigády nebo plné úvazky i bez ohledu na předchozí praxi. Máme zájem o nové tváře, které se nebojí přijít s novými nápady, riskovat nebo vymýšlet vlastní technická řešení,“ dodal.