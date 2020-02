Až čtvrtina kantorů nemá potřebné vzdělání, nově si ho doplní v Chebu

V Chebu by tak nově mohla působit vedle Fakulty ekonomické rovněž Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Plzeň. A to už od září.



„Fakulta pedagogická projevuje v tomto směru významnou součinnost. Má zájem otevřít přímo v Chebu další studium, které by bylo určené učitelům. Děkan Pavel Mentlík nás informoval, že by chtěli už od září nabídnout v Chebu učitelům 1. stupně v rámci celoživotního vzdělávání možnost doplnit si zde kvalifikaci. My to vítáme, pomohlo by to zvýšit kvalitu výuky. V rámci kraje působí na školách poměrně hodně nekvalifikovaných pedagogů,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec s tím, že konkrétně v Chebu se v počtech nekvalifikovaných kantorů škola od školy liší.

Na některých základních školách nemá na 1. stupni odpovídající vzdělání až pětadvacet procent kantorů. „A v řadě vesnických škol je to ještě horší,“ varoval Jalovec.

Radnice předpokládá, že by učitelům v rámci studia, které vychází na částku asi 9 600 korun za semestr, hradil část těchto nákladů kraj. „Myslíme si, že je i v zájmu kraje, aby na školách působili kvalifikovaní pedagogové. Jsme schopni přispět nějakou částkou,“ řekl Jalovec.

Jak uvedl místostarosta Miroslav Plevný, uchazeči by se první dva roky vzdělávali v rámci projektu celoživotního vzdělávání. Poté by na základě přijímacího řízení přešli rovnou do třetího ročníku kombinovaného magisterského studia pro učitelství 1. stupně. Celkem by se tak vzdělávali při zaměstnání po dobu pěti let.

Studenti si mohou upravit podmínky

„Tento způsob studia je naprosto v souladu se zákonem. Dokonce je pro studenty i výhodnější, protože si v prvních dvou letech budou moci upravit podmínky, jak jim to bude vyhovovat, nebo si dokonce rozložit studium do více ročníků,“ vysvětlil Plevný s tím, že optimální by bylo, kdyby se ke vzdělávání do Chebu přihlásilo 20 až 25 studentů.

„Pokud jich bude méně, přinese to ekonomický problém. Pokud víc, už by ta skupina byla moc velká,“ zauvažoval Plevný. Ten by rád v budoucnu viděl v Chebu i takové obory, které by se mohly rozvíjet ve spolupráci s některými podniky.

Skutečnost, že by se v Chebu mohl už na podzim otevřít program celoživotního vzdělávání, který by nabídl doplnění kvalifikace pro učitele prvního stupně, potvrdila mluvčí univerzity Šárka Stará.

„Předpokládáme v této věci využití budovy ZČU v Chebu. S představiteli města a kraje je dohodnuta rámcová spolupráce a podpora. Město Cheb již přislíbilo výuku finančně podpořit. S představiteli Karlovarského kraje bude problematika financování programu a finální podoba spolupráce upřesněna na společném jednání v úterý 18. února v Plzni,“ dodala Šárka Stará.