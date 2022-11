Teplárenskou společnost čekají změny, Cheb tam chce mít odborníka na topení

Ve společnosti Terea má město padesátiprocentní podíl, druhou polovinu nově vlastní firma Accolade. „My potřebujeme, aby Terea především topila. Proto jsme hledali na post jednatele člověka, který se v této problematice vyzná,“ zdůvodnil změny chebský starosta Jan Vrba.

Vhodného kandidáta už podle starosty radnice má, se zveřejněním chce ale ještě počkat.

„Nemůžeme nechat firmu ve vzduchoprázdnu. Je třeba se urychleně připravit na valnou hromadu a zajistit odborné vedení firmy. Proto jsme rozhodli o návrhu na jmenování nového jednatele, který je odborníkem v dané oblasti, má v oboru zkušenosti a se společností Terea už nějaký čas externě spolupracuje. Takže to místní topné hospodářství zná. Také navrhneme odvolat stávající dozorčí radu a jmenovat novou. V ní by měli zasednout odborníci, kteří rozumí řízení firem a ekonomice bez ohledu na stranickou příslušnost. S firmou Accolade už jsme o tom také jednali a domluvili jsme se,“ uvedl starosta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž povolil firmě Accolade nákup německé společnosti Gelsenwasser Beteiligungen SE, která vlastní podíly ve vodárenských, kanalizačních a teplárenských firmách na Chebsku.

Teď bude možné svolat valnou hromadu společnosti Terea, která by měla mimo jiné rozhodnout i o cenách tepla pro příští rok.

„Uvidíme, co se nám tam podaří zapracovat, protože situace na trhu s energiemi je turbulentní a komplikovaná, a to i s ohledem na rozdílnou regulaci cen u jednotlivých subjektů. Předpokládám, že se stejně v průběhu roku bude muset zpřesňovat,“ konstatoval starosta.

Cena tepla vzrostla čtyřnásobně

Cheb zažil cenový šok letos na počátku roku, kdy se cena tepla zvýšila až čtyřnásobně, z 539 korun s DPH za gigajoule až na 2 255 korun včetně DPH. Důvodem bylo to, že se firmě nepodařilo loni včas nakoupit plyn pro letošní rok za přijatelné ceny.

Na počátku roku tak musela nakupovat za ceny výrazně vyšší. I proto bude mít nové vedení společnosti Terea od města za úkol soustředit se rovněž na hledání nových cest, jak snížit závislost města na zemním plynu.

„V úvahu přichází zapojení tepelných čerpadel, Terea by se chtěla angažovat i v oblasti solárního ohřevu vody na jednotlivých objektech, které vytápí. To by mohlo významně pomoci hlavně společenstvím vlastníků bytových jednotek. Vytápění by tak pro ně bylo levnější. Druhou věcí jsou alternativní topná média. Tady přichází do úvahy lehký topný olej, který je možné nakoupit do zásoby, ve výhledu je i realizace nové spalovny, která by byla schopna zpracovávat například kaly z Chevaku,“ doplnil Vrba.

Zajímavé pro Cheb podle něj je využití dřevní štěpky, protože město má rozsáhlé lesy. Dřevní hmotu prodává a přitom by ji mohlo samo zpracovávat.