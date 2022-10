Accolade posiluje pozici v Karlovarském kraji, investuje do vody i tepla

Pro Accolade je to další investice v karlovarskému regionu, kde působí od roku 2013 jako developer, tentokrát do podpory místní infrastruktury. Výši transakce společnost neuvedla.

V chebském Chevak jde o podíl ve výši 28,16 procenta, ve dvou dalších firmách o poloviční podíl. V Terea Cheb má druhou polovinu město Cheb, v KMS město Kraslice. Akcionáři Chevaku jsou kromě podílu, který nyní kupuje Accolade, města a obce na Chebsku, Cheb, Mariánské Lázně a další.

„Accolade by tímto chtěla posílit svou přítomnost v Karlovarském kraji, který pro nás představuje velice důležitou oblast a ve kterém dlouhodobě investujeme nejen do průmyslových nemovitostí, ale i do související infrastruktury. Mimo to se v regionu zasazujeme i o kulturní a sociální podporu místních obyvatel,“ uvedl výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.

Společnost Gelsenwasser AG působila v chebském regionu od roku 1995. Nyní se chce orientovat na své aktivity v Německu a Polsku. Pro skupinu Accolade, která se orientuje na stavbu a pronájem průmyslových nemovitostí, jde o první investici do tohoto odvětví.

Podíly ve významných firmách v regionu

Odkoupením Gelsenwasser Beteiligungen SE získá Accolade podíly ve významných firmách regionu. Základní kapitál firmy Chevak Cheb představuje přes 1,4 miliardy korun. Vloni při čistém obratu 373,4 milionu měla zisk po zdanění 28,4 milionu korun.

Terea Cheb má základní kapitál 160 milionů korun. Loni měla obrat 245,7 milionu korun a vytvořila po zdanění zisk 23,9 milionu. Jenže v souvislosti s nárůstem cen tepla se město a druhý akcionář dohodli na to, že dividendy za loňský i letošní rok se nebudou vyplácet a půjdou na snížení ceny tepla.

Kraslická městská společnost má základní kapitál 40 milionů korun a při obratu 48,1 milionu korun vytvořila loni zisk 4,1 milionu korun.

Skupina Accolade tak do svého portfolia přidává zásobování pitnou vodou, teplem i elektřinou, odvádění a čištění odpadních vod i související služby. Accolade ale vstupuje do firem, které spoluvlastní města, ve složité době.

Energetická krize zřejmě ovlivní ceny služeb. Projevilo se to už letos na počátku roku, kdy společnost Terea oznámila zvýšení ceny tepla čtyřnásobně. Náklad na energie ale může zvýšit i ceny za vodné a stočné, které platí odběratelé na celém Chebsku, kteří jsou napojeni na Chevak. Podobně to platí i KMS v Kraslicích, která dodává teplo pro domácnosti.

Accolade Holding, a.s. působí v šesti zemích Evropy, ve kterých investuje do moderní a udržitelné infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť 45 industriálních parků.