Další slučování v kraji postihne gymnázia, chodovské osmileté končí

Zájemci o studium v Chodově tak najdou od příštího školního roku namísto osmiletého už jen čtyřleté gymnázium. Krajští zastupitelé v pondělí souhlasili s jeho sloučením se sokolovským gymnáziem a krajským vzdělávacím centrem.

„Vznikne tak škola, která bude mít od 1. 1. 2020 celkem třicet tříd ve čtyřech oborech vzdělání,“ uvedl ředitel sokolovského gymnázia Jiří Widž. Navrhl přitom, aby čtyřleté chodovské gymnázium se střední odbornou školou nabízelo rozšířenou výuku tělesné výchovy.

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče změna přišla po dohodě s chodovskou radnicí.

„Bez ní bychom si nedovolili takovou věc navrhovat,“ uvedl. Zároveň zmínil, že město je poměrně dobře vybavené sportovišti a rozhodnutí uvítali také ředitelé tamních základních škol.

„To, že jim mizeli nejschopnější žáci do osmiletého gymnázia, jim opravdu působilo velké problémy,“ řekl radní. Netají se přitom tím, že tříd osmiletých gymnázií je v regionu poměrně hodně. To ale podle něj nebyl důvod ke sloučení chodovského a sokolovského gymnázia.

„Pracovat s tím musíme, ale teď jsme se spíš otočili ke školám základním, protože jsme se i s odbornou veřejností shodli na tom, že z kvality základních škol se generuje kvalita škol středních a není to tam v pořádku. Souvisí to i s kvalifikovaností a aprobovaností učitelů,“ řekl Jaroslav Bradáč. V Chodově by podle něj mělo také vzniknout středisko technického vzdělávání. Mluví o něm jako o malé Techmanii.

Šance na udržení středoškolského vzdělání v Chodově

Starosta Chodova Patrik Pizinger řekl, že o slučování škol se od vedení kraje dozvěděl v červnu.

„V tuto chvíli, tedy po vyhodnocení všech aspektů, a se znalostí toho, jak v současné době na tom chodovské gymnázium je, v tom vidíme asi šanci na udržení středoškolského vzdělání v Chodově,“ komentoval.

Zároveň připomněl, že jde o tamní jedinou střední školu. Stávající ředitelka před časem odešla ze školství a náhrada za ni nebyla. Škola to přitom podle starosty neměla zcela jednoduché ani v minulosti, a to kvůli nejistotě své budoucí existence.

„Tato nejistota zapříčinila i to, v čem jsme dnes. Rodiče nevěděli, zda tam své dítě dát, anebo nedat. To samé se týkalo i pedagogů. Ač to rozhodnutí bude vždycky tvrdé, dává z mého pohledu šanci, jak gymnázium ve městě udržet,“ doplnil Patrik Pizinger.

Uvedl také, že argumentů pro pokračování školy v současném stavu je velice málo, proto Chodov návrh kraje a Jiřího Widže podporuje.

„Městské zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že trváme na zachování střední školy v Chodově. Takto to máme i ve smlouvě mezi městem Chodov a Karlovarským krajem. Budeme se snažit pomoci k transformaci na čtyřleté gymnázium s tím návrhem, aby se rozšířila jeho sportovní výuka,“ uvedl starosta.

Osmileté gymnázium čeká postupné utlumení. Odvíjet se bude od toho, jak dostudují jeho současní žáci.

Poslední změny ve struktuře krajských škol přichystala regionální vláda před dvěma lety. Platit začaly od 1. ledna 2018 a týkaly se slučování, nebo naopak rozdělování škol. Úpravy přitom tehdy provázely výhrady opozice i třeba starostů jednotlivých měst (podrobněji v článku Slučování středních škol má zelenou, odpůrci zastupitele nepřesvědčili).