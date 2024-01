„Zelená“ průmyslová hala respektuje ekologii, místo tady mají i ještěrky

„Moderní průmyslová výstavba v Česku má ty nejvyšší světové standardy a klade velký důraz na odpovědnost k životnímu prostředí i místním komunitám. Také díky tomu je naše země stále zajímavou destinací pro investice velkých nadnárodních společností, které chtějí vést business v oblasti udržitelnosti,“ zdůraznil Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Českou republiku a Slovensko.

Za přísných ekologických opatření probíhala už samotná stavba, všechny materiály se vybíraly s ohledem na to, jaký mají dopad na životní prostředí v celém jejich životním cyklu. Díky sanitárním zařízením, které šetří vodu, a systému splachování dešťovkou se podařilo snížit denní spotřebu pitné vody o 85 procent. Veškeré interiérové a exteriérové osvětlení tvoří vysoce účinná LED svítidla.

Nechybí ani hmyzí hotel

Optimální přístup denního světla zajišťují velká a otevíratelná okna, která jsou opatřena žaluziemi. Snížila se rovněž celková spotřeba primární energie, a to téměř o 60 procent oproti referenčnímu stavu, klesla rovněž míra emisí CO2 vyprodukovaných budovou, a to o takřka 69 procent. To představuje roční úsporu 2 474 tun emisí CO2. Střecha je připravená pro umístění fotovoltaické elektrárny.

Důraz na udržitelnost je patrný i v bezprostředním okolí budovy, které zdobí původní druhy rostlin s nízkými nároky na údržbu a spotřebu vody. Uspořádání zeleně navíc poskytuje dostatek prostoru pro ptáky, hmyz a drobné obratlovce. V areálu nechybí hmyzí hotel, ještěrkoviště ani hnízdní budky pro veverky. Zaměstnanci mohou využívat venkovní posilovnu, jídelnu i relaxační prostor s místy k posezení.

Nabíječky i stojany pro kola

„Česká republika má nyní v Chebu nejzelenější budovu pro moderní průmysl na světě. Potvrzuje to, že cesta investování do staveb zelených budov, kterou jsme si vytyčili před více než 10 lety, je pro nás ta jediná správná. Projektů s nejvyšší úrovní certifikace Outstanding není mnoho, požadavky na zisk této úrovně jsou velmi přísné. Proto mě těší, že je to pro nás již šestý Outstanding,“ podotkl Milan Kratina ze společnosti Accolade.

K dispozici jsou nabíjecí stanice pro elektromobily a zamykací stojany pro kola. Poblíž parku se nachází silnice I/21 s napojením na dálnici D5, která spojuje Prahu a Rozvadov. Chebem vede evropský železniční koridor z Prahy do Norimberka, železniční spojení s pohraničními oblastmi Německa a Česka zajišťuje lokální trať. Kontejnerový terminál v německém městě Wiesau je vzdálen 33 kilometrů.