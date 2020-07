Sklárna Moser stojí o vládní zakázky, stát chce pomoct propagací

Podle premiéra sklárna nežádá o přímou finanční pomoc, ale o státní zakázky.

„Diskutovali jsme o tom, co by stát mohl pro Moser udělat. Společnost by byla ráda, kdyby odkoupil nějaké zboží, a pomohl tak překlenout období, kdy je objem zakázek menší,“ popsal náplň jednání premiér.

I když se označuje za velkého fanouška značky, s konkrétními formami pomoci to podle něj až tak jednoduché nebude.

„Stát je složitý, má svá pravidla, výběrová řízení a tak dále,“ řekl po setkání s vedením sklárny premiér. Naznačil ale, že by vláda mohla nakoupit „nějakou soupravu skleniček“ do Kramářovy vily.

„Ve vile hostíme zahraniční delegace. Ani nevím, jaké tam máme sklenky,“ řekl předseda vlády. Doplnil, že případnou přímou podporu formou zakázek budou řešit v rámci jednotlivých ministerstev. „Uvidíme, jaké budou možnosti státu,“ dodal premiér.

Propagace v zahraničí

Reálnější je podle něj i podle ministra Karla Havlíčka účinná propagace významných českých exportních firem v zahraničí.

„Chystáme se ve větší míře podporovat české značky se silným příběhem, emocemi a sentimentem,“ konstatoval Karel Havlíček. Stát podle něj společně s agenturou CzechTrade právě na propagaci exportních firem klade velký důraz. „Do marketingu chceme investovat a vytvářet speciální katalogy podobných společností, mezi které Moser patří,“ naznačil ministr průmyslu a obchodu.

Další formu propagace Moseru i jiných firem vidí v rámci prezentace České republiky na výstavě Expo. Ta se měla letos konat v Dubaji, termín byl ale kvůli koronavirové pandemii přeložen na příští a přespříští rok.

„Český pavilon, který je vždy jednou z nejlepších vizitek republiky, vypadá nádherně. Stát do něj investoval 250 milionů korun. Nechceme jej ale komerčně pronajímat. Má sloužit pro prezentaci technologických i tradičních firem. Budeme rádi, když se podaří mezi ně zařadit i Moser,“ naznačil další možnou formu propagace vyhlášené sklárny Karel Havlíček.

Andrej Babiš pak přislíbil, že bude Moser propagovat i v rámci svých zahraničních návštěv. „Letos se sice chystám jen do Vietnamu, ale i to je perspektivní trh,“ řekl premiér.

Karlovarskou sklárnu Moser postihla, stejně jako řadu dalších českých firem, koronavirová pandemie. Vedle nižšího objemu zakázek, o kterém mluvil premiér Andrej Babiš, se však negativně dotkla i samotného provozu. Už v březnu byla společnost nucena odstavit pec číslo jedna. Úsporná opatření vedla i k propouštění.

„Museli jsme propustit celkem 50 zaměstnanců včetně několika pracovníků provozu v Karolince v okrese Vsetín,“ popisoval tehdy situaci mluvčí sklárny Tomáš Hečko.

O necelý měsíc později, v polovině dubna, se pak život ve sklárně zastavil prakticky zcela. Zaměstnanci zůstali doma kvůli překážkám v práci. Toto opatření mělo původně platit do konce dubna, provoz u pecí i v dalších dílnách Moseru se však k normálu vrátil až 11. května.