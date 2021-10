Cheb postaví na Zlatém vrchu další parkoviště, bude hlídané a placené

Stovky automobilů zaparkovaných po obou stranách silnice, vozy na trávě nebo u vchodů do panelových domů, které často představují překážku pro projíždějící sanitky nebo hasiče. Tak vypadá nejmladší chebské sídliště Zlatý vrch. A to i přes skutečnost, že město v minulých letech rozšířilo komunikace a některé volné plochy přeměnilo na parkoviště.



Jenže to nestačí. Problém je v tom, že paneláky stojí v poměrně prudké stráni. Teď se však rýsuje řešení, které by mělo sídlišti alespoň zčásti ulevit. Cheb se dohodl se společností Terea, že nové parkoviště vznikne přímo v areálu výtopny.

Podle starosty Antonína Jalovce by se mělo jednat o hlídané a placené parkoviště, které by nabídlo obyvatelům sídliště na sedm desítek parkovacích míst. Město i Terea, v níž Cheb drží padesátiprocentní podíl, už mají jasno ve vzájemném vypořádání, stavba by tak mohla začít už na jaře. Nové parkoviště by mělo začít sloužit v září příštího roku.

„Harmonogram je přichystaný, v zásadě jsme už domluveni na právní formě příspěvku, který by město mělo poskytnout společnosti Terea. Jsou připraveny smlouvy, i ta o společném zadávání soutěže. Máme už i část projektové dokumentace. Záměr budou orgány města i valná hromada Terey projednávat v listopadu,“ popsal chebský místostarosta Ladislav Hrubý, který má na starosti investice.

Podle jeho slov by v průběhu zimy měla proběhnout soutěž na zhotovitele, na jaře pak demolice železné haly, která na pozemku stojí, a v dubnu by mohla stavba parkoviště začít. Do září by mělo být hotovo. Vzhledem k tomu, že část pozemků, na nichž by mělo parkoviště vyrůst, patří městu a další část je majetkem společnosti Terea, obě strany se nejprve musely dohodnout na vzájemném vypořádání.

Cheb rovněž odsouhlasil, že odprodá Teree část pozemků ve Vrázově ulici. Na nich by mohl vzniknout nový sklad, o který společnost kvůli parkovišti nyní přijde.

Na projektu se budou podílet město i Terea, z poloviny městská společnost pak bude areál provozovat. „Celkově se příspěvek města bude pohybovat kolem 9 až 10 milionů korun, to ještě uvidíme podle projektové dokumentace. Předpokládáme, že část této vyrovnávací platby zaplatíme ještě letos, zbytek pak v příštím roce. Samotná demolice skladovací haly zas až tak dramatickou položkou nebude, železný materiál se využije,“ konstatoval Hrubý.

Placené stání je lepší než žádné

Podle starosty Jalovce by konkrétní výši parkovného měla určit Terea, která bude prostor spravovat. Výše poplatku by neměla být nijak závratná, odpovídat by měla zhruba ceně za parkovací stání ve městě. Za rezidentní celodenní parkovací kartu lidé letos zaplatí šest stovek, celodenní abonentní karta vyjde na tři a půl tisíce korun. Univerzální karta s platností na všechny místní komunikace s režimem placeného stání pak stojí patnáct tisíc korun za rok.

Na novinku netrpělivě čeká řada obyvatel lokality. „Pokaždé, když přijedu odpoledne k našemu domu, hledám zde místo k parkování velmi obtížně. Leckdy se mi to ani nepovede. Auta stojí i v zatáčkách či nepřehledných úsecích. Vůz nechám prostě tam, kde je místo, a dojdu domů pěšky. Když na veřejnost prosákly zprávy, že by nedaleko nás mělo vyrůst nové parkoviště, hned jsem se snažila sehnat informace a parkování si zarezervovat,“ uvedla Marie Dolejší, jedna z obyvatelek sídliště.

Podle jejích slov není podstatné, že místa, která nové parkoviště nabídne, budou placená. „To mi vůbec nevadí. Naopak to bude výhoda, že budu mít vůz za plotem nebo za závorou. Podstatný pro mne zůstává fakt, že budu mít jisté parkování poblíž domova,“ doplnila.