Zaparkovaná auta často překážejí hasičům. Když je nejhůř, jdou k zásahu pěšky

„Při kontrole průjezdnosti na sokolovských sídlištích Michal a Vítězná se ukázalo, že by mezi parkujícími vozy sice hasiči projeli, ale v daném okamžiku by to určitě nebylo rychle. V některých ulicích, například Marie Majerové, pouze díky velkému mistrovství řidiče žebříku záchranářský automobil projel. Od parkujících aut ho dělilo pár centimetrů. A ulic, kde se parkuje obdobně, je podle strážníků ve městě mnohem více,“ popsal zkušenosti z prověrky Vladimír Meluzín, mluvčí sokolovské radnice.



Podle Martina Kasala, mluvčího Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, snad v regionu není město, které by nemělo nějaké problematické místo. Při zásazích hasičů jde přitom o minuty. „Jakékoliv zdržení může znamenat pro efektivní zásah u požáru obrovský problém,“ řekl Kasal.

Jak tedy mají zasahující hasiči postupovat, když se s podobnou překážkou setkají? „Rozhodně si nesmějí cestu prorazit násilím. Kdyby velkým zásahovým vozidlem odstrčili nevhodně zaparkované osobní auto, bylo by to brané jako dopravní nehoda se vším všudy,“ podotkl mluvčí hasičů.

V případě komplikací tak musejí hasiči v první řadě hledat alternativní cestu k místu zásahu. Pokud neexistuje, mají několik možností. První je nechat překážející auto odtáhnout. „Ale to trvá dlouho,“ řekl Kasal.



Další možností, pokud to jde, je odstranit auto z cesty lidskou silou hasičů. A když ani to není možné, nezbývá jim nic jiného, než vzít potřebné vybavení do rukou a k zásahu se vypravit po svých.

Do podobných situací se podle Kasala naštěstí hasiči nedostávají příliš často. „Vzpomínám si na nedávný zásah v Karlových Varech. Ulice, po které jely jednotky k požáru, sice byla široká dost, ale dlouhá cisterna se nedokázala vytočit v zatáčce. Její posádka proto zamířila k místu zásahu po svých, druhému vozu se podařilo kritické místo objet,“ uvedl mluvčí.

Špatně zaparkovaná auta jsou ale podle něj zásadním problémem. „Je jen otázkou času, kdy to může znamenat obrovské komplikace,“ naznačil.

Zamezit jim je přitom v moci majitelů zaparkovaných aut. Stačí dodržovat určitá pravidla. „Parkujte tak, aby vedle vás zůstal volný pruh tři metry. Neparkujte v křižovatkách, v zatáčkách ani u ostrůvků. Neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, před nadzemními hydranty a nad podzemními hydranty. Preferujte parkování na jedné straně komunikace,“ dává na základě zkušeností z nedávné kontroly poměrně jednoduchý návod mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

V podobných prověrkách průjezdnosti ulic chtějí sokolovští hasiči ve spolupráci se strážníky pokračovat.