Parkoviště v chebském vnitrobloku pomůže dostat auta z přeplněných ulic

„V současné době se přibližně uprostřed plochy nachází několik nepříliš udržovaných garáží, které slouží pro techniku města. Jenže v rámci zásadní přestavby celého prostoru nám tento objekt dost zásadně překáží. Rada města proto doporučila zastupitelům, aby dali souhlas s demolicí, což se i stalo. Nám tento krok následně uvolní ruce při přestavbě celého rozlehlého vnitrobloku,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.

Doplnil, že úpravy by měly lidem přinést kýžená místa k parkování. „Je to logické, v lokalitě starého města s úzkými uličkami je takových míst akutní nedostatek. Ale zároveň bychom rádi v části vnitrobloku vybudovali odpočinkovou zónu se zelení a lavičkami, kde by si mohli místní odpočinout. Navíc v Dlouhé ulici plánujeme zřídit stacionář pro seniory a je tam i klub důchodců, který by upravený prostor mohl využívat jako svoje zázemí,“ vysvětlil starosta Jalovec.



Město argumentuje i tím, že jedním z domů, který dvůr ohraničuje, je unikátní špejchar, kde by měl v rámci konceptu Chebské krovy vzniknout další prohlídkový okruh.

„V této době se už sem přestěhovaly makety jedinečných historických krovů, které vytvořil tesařský mistr Josef Hauer z německého Parksteinu a městu Cheb je věnoval. Časem by zde měla vzniknout prohlídková expozice, kde si je budou moci návštěvníci do detailu prohlédnout,“ uvedl starosta.

Město se úpravami dvorů a vnitrobloků snaží řešit problém s nedostatkem parkovacích míst. Jiné postupy zatím selhávají.

„Chtěli jsme alespoň část automobilů dostat z přeplněných ulic. Proto jsme oslovili odborníky, aby vyprojektovali na vhodných místech parkovací domy nebo alespoň etáže. Jedním z navržených míst byl například prostor za budovou úřadu v ulici 26. dubna, tedy v bývalé hradební rokli, kde je dnes zpustlé hřiště,“ přibližuje starosta.



„Podobně jsme uvažovali třeba i nad přeměnou Kasárního náměstí. Jenže ministerstvo kultury nám všechny vytipované lokality odmítlo do změny územního plánu zařadit. Argumentovali tím, že nehodlají posilovat automobilovou dopravu a možnosti parkování v centru. Dost nás to rozladilo,“ poznamenal.

V historickém městě je podle něj jedinou možností jít cestou parkovacích boxů ve vnitroblocích.



„Mohli by tak zde zaparkovat alespoň lidé, kteří zde žijí. Co se týče dalších lokalit ve městě, hodně si slibujeme od developerského projektu v oblasti nádraží. Tady by měl vyrůst parkovací dům s kapacitou přes tři sta míst, což je trojnásobek kapacity současného parkoviště,“ dodal Jalovec.