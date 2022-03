Karlovy Vary odložily prodej sanatoria Trocnov, bydlí v něm uprchlíci

„Dokud bude potřeba, uprchlíci v sanatoriu zůstanou,“ uvedl první náměstek primátorky Tomáš Trtek s poukazem na to, že město nestanovilo žádnou konkrétní dobu, po kterou bude Trocnov využívaný k humanitárním účelům.

„Nikdo nemůže vědět, jak se bude situace dál vyvíjet,“ vysvětlil Trtek s tím, že ubytovací kapacita je v současné době využita stoprocentně. V Trocnovu bydlí 51 matek s dětmi.

V okamžiku, kdy už nebude potřeba kapacity někdejšího sanatoria pro humanitární účely, chce město znovu vypsat jeho licitaci. „Trocnov je možné prodat,“ neztrácí první náměstek primátorky naději na úspěšný obchod.

Minimální cena, kterou chce město v licitaci získat, je téměř 60 milionů korun a vychází ze znaleckého posudku nemovitosti. Pro tu město nenašlo smysluplné využití.

Do městské správy se sanatorium vrátilo loni v květnu, kdy vypršela smlouva s nájemcem, respektive ji magistrát neprodloužil. Už tehdy bylo podle prvního náměstka primátorky jasné, že pokud by měl objekt fungovat pod hlavičkou Karlových Varů, znamenalo by to velké investice.

„Bavíme se o částce v řádu desítek milionů korun,“ potvrdil náměstek.

Zrekonstruovat Trocnov na náklady města je ale za současné finanční situace města podle Tomáš Trtka prakticky nemožné. Rozhodnutí nabídnout objekt k prodeji tak není podle reprezentace města unáhleným krokem, ale z pohledu Karlových Varů nejlepším řešením.