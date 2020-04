Zdraví nám neleží u nohou, péče o tělo je důležitá, říká balneoložka

Veronika Všetečková se už více než patnáct let věnuje metodice celostní medicíny a rozvoji nových terapií na bázi naturopatie. „Pro mne byly lázně vždy synonymem zastavení, jakéhosi spočinutí těla i ducha, které má velký efekt na restart celého imunitního systému,“ podotýká Všetečková.

Pojďme odhlédnout od toho, že v kraji řádí nákaza novým typem koronaviru a poznamenává všechny oblasti života včetně lázeňství. Můžete obecně zmínit, v čem je pobyt v lázních pro člověka přínosný?

Příroda má mnohem větší moc, než si dokážeme připustit. Tato moc může pracovat i pro nás. A právě tohoto potenciálu se využívá v lázeňství, které stojí na dvou pilířích. Na spojení přírodních zdrojů a lékařské vědy, které může přinést dlouhodobé výsledky v souvislosti s upevněním stability v oblasti zdraví.

Jak v lázních působí síla přírody?

Má schopnost aktivovat samoléčebné síly člověka skrze přírodní zdroje, pomoci mu opravit nefunkční vzorce lidského přístupu a naučit ho správné péči o lidské tělo, ale také mysl. Dnešní doba poukazuje na to, že zdraví nám neleží u nohou. Současná krizová situace kolem nového typu viru dokonce ovlivňuje mnohem víc než zdraví. Vstupuje do našich životů velmi razantně. Pandemie není jen testem schopnosti vzájemně si pomáhat, být zodpovědní, vstřícní a ohleduplní, ale také nám všem připomíná, jak významné mohou pro lidstvo být ty nejjednodušší a nejdostupnější věci. Procházky v lese, čistá léčivá pramenitá voda a samozřejmě dobře známé lázeňské procedury.

Výsledky ale nepřijdou samy a hned...

Mnoho z nás považuje stále za samozřejmé, že dostane nějaký „zázračný“ lék s „okamžitým“ účinkem. Ztratili jsme spojení sami se sebou, chybí nám intuice, neumíme naslouchat řeči těla. Důležitý atribut, kterým je třeba podpořit jakýkoliv léčebný přístup, je také trpělivost. Z pohledu člověka, který si sám prošel vážným onemocněním ve věku 26 let, mohu říci, že prevence a přístup ke zdraví skrze přírodní zdroje a metodiky, jež lázeňství nabízí, je cesta k trvalému zdraví. Za svoje uzdravení vděčím nejen tradiční západní medicíně, ale také přírodní léčbě a změně myšlenkových vzorců skrze přírodní postupy. V tomto ohledu, nyní už i z pohledu specialisty na lázeňství, si dovoluji tvrdit, že lázeňství projde velkou obrodou a do budoucna ho vidím jako nedílnou součást systému zdravotnictví.



Zdraví nekončí u jednotlivce, který je sám o sobě součástí mnohem většího celku. Zdraví jednotlivce odráží zdraví celé společnosti a naší planety Země. Je to výchozí bod, ze kterého všichni jednáme a nastavujeme kvalitu našeho života. Od úrovně zdraví národa se odvíjí také jeho úroveň ekonomická a sociální. Tyto další následné úrovně jsou dnes viditelně narušeny. Současná situace je příkladem toho, kde začíná produktivita naší společnosti.

Lázeňství je v těchto dnech komplikováno koronavirem, přesto doporučila byste lidem nějaké procedury, které by mohli využít v jarním období?

Jaro je vždy obdobím probouzení ze zimy a detoxikace. Můžeme se zaměřit na očistu těla skrze různé druhy půstů, pití ovocných a zeleninových šťáv, bylinných čajů, odlehčení jídelníčku. Právě lázně nabízí nejen individuální sestavení jarní diety, která se lépe dodržuje v cizím prostředí než doma, ale souběžně s dočasnou změnou stravy kombinuje vhodné koupele, masáže, cvičení, vycházky do přírody. Tímto celostním přístupem se podporuje vylučování toxinů z organismu a mentální očista přetíženého nervového systému.



Důležitým prvkem každé detoxikace je pitný režim. A kde jinde než v lázních je možné využívat nespočet minerálních pramenů k pitným kúrám. Síla minerálního pramene má mnohem větší dynamiku než stolní voda. Navíc se obvykle pije od zdroje, což z něho doslova dělá „živou vodu“ plnou drahocenných přírodních minerálů.

Pro jaký věk jsou lázně nejvhodnější?

Lázně jsou destinací pro všechny věkové skupiny. Všechny jsou v současné době nějakým způsobem zdravotně ohroženy. Měli bychom se učit, jak se správně starat o svoje zdraví, jak v sobě aktivovat vnitřní síly, kdy se umět zastavit nebo vypnout. Dokonce už i děti je třeba tomu učit a nechat je absolvovat lázeňské procedury pro posílení imunity.

Navštívit lázně dříve znamenalo odpočívat. Platí to i nyní, v dnešní uspěchané době?

Pro mne byly lázně vždy synonymem zastavení, jakéhosi spočinutí těla i ducha, které má velký efekt na restart celého imunitního systému. V tichu a klidu přírody se zklidňuje také lidská mysl, což s sebou nese příliv inspirace, nápadů. Najednou víme, jak vyřešit nějaký dlouhotrvající problém nebo nás napadne zásadní tvůrčí myšlenka, která změní celý náš život. Velké věci se dějí v klidu, nikoliv ve stresu a hluku. Mimochodem právě nalezení inspirace byl důvod, proč lázně navštěvovaly slavné osobnosti, jako například Goethe, Chopin, Nietzsche, Edison, Tolstoj, Wagner a mnoho dalších. V lázních tvořili, komponovali svá díla skrze rezonanci přírody.



Jsem přesvědčena o tom, že když se sladíme s přírodou, dokážeme ji respektovat a prokazovat jí patřičnou úctu, vydá nám svoje největší dary. Penězi nejde jejich hodnotu vyjádřit. A přesto je člověk může čerpat, když se do lázní vydá.

Mnozí z nás potřebují silné nervy. Poradíte, co dělat pro posílení nervového systému?

Jednou z cest je meditace, schopnost naladit se na sebe sama a spočinout ve svém vnitřním klidu. Meditace vřele doporučuji, jelikož mají výrazný efekt na zklidnění nervového systému a větší koncentraci. Podobný efekt má lázeňské prostředí. Procházky přírodou, ideálně o samotě, mají meditační účinky. Je třeba však praktikovat vědomé procházky a cíleně vnímat okolí i sebe. Nenechat mysl, aby se zabývala čímkoliv jiným. Procházka, při které myslíte na svoje problémy nebo ji celou propovídáte s někým, aniž byste vnímali sami sebe, má výrazně nižší účinek.



Terapie, která se praktikuje v přírodě, kdy cíleně vnímáme a vědomě meditujeme za pohybu, se nazývá Šinrin-joku. Praktikuje se v Japonsku. Tamní vědci se zabývají jejími účinky na imunitní systém a výsledky jsou více než zajímavé. Tato terapie se používá už i v Mariánských Lázních. Dochází při ní k výraznému zklidnění nervového systému, který je v dnešní době nejvíce ohrožen. Přemíra stresu a starostí může způsobit doslova kolaps, jež se pak okamžitě odrazí lavinovým efektem na dalších orgánech.

Je možné léčebný efekt lázní podpořit nějakými dalšími přírodními prostředky?

Za hlavní přírodní léčivo považuji stravu. Do ní pak spadá také využití různých bylin, probiotik, esenciálních olejů. Lázeňství má tu výhodu, že právě strava je jeden z pilířů lázeňské léčby i prevence. Nabízí řadu různých dietních režimů včetně půstů a pití zeleninových, ovocných šťáv pod dohledem zkušených odborníků. Je známou pravdou, že největší efektivnost léčby spočívá v celostním přístupu ke zdraví a ve správném zasazení jednotlivých kamínků do holistické mozaiky zdraví. Takové nastavení však vyžaduje velkou odbornost a rozsáhlé znalosti v oblasti přírodní medicíny. Skutečným expertem, který postupuje komplexně a s co nejvyšší odborností, jsou právě lázně.