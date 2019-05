Model vzácného relikviáře svatého Maura soutěží mezi vězeňským uměním

Pohnutý osud vzácné památky Relikviář sv. Maura byl vyroben mezi lety 1225 - 1230 na zakázku benediktýnského kláštera ve městě Florennes, které leží na území dnešní Belgie. Sloužil pro uložení ostatků sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře. Po Velké francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen.

Relikviář se ocitl v sakristii farního kostela mezi nepotřebným nábytkem. Od církevní rady jej roku 1838 odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de BeaufortSpontin, který jej nechal opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou. V roce 1945, po vydání tzv. Benešových dekretů, museli BeaufortSpontinové opustit republiku. Relikviář byl uschován do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie.

V roce 1984 projevil zájem obchodník z USA pan Danny Douglas o odkoupení blíže neurčené historické památky ukryté na území Československa. K vyjednávání byl přizván také tým kriminalistů, kterému se zhruba po roce podařilo odhalit identitu předmětu. Dne 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byla památka ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování.

Restaurátorské práce byly naplno započaty v roce 1991 a trvaly jedenáct let. Od roku 2002 je relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky, vystaven opět na zámku Bečov.