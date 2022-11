Potomek majitelů Bečova chce kopii slavného relikviáře i pro Belgii, kde vznikl

Potomek majitelů v sobotu navštívil sídlo svých předků spolu s nejbližší rodinou. Jak zdůraznil, rodina Beaufort-Spontin má k relikviáři silný vztah, stejně jako k belgickému městu Florennes, kde památka vznikla a kde má rovněž šlechtický rod svoje kořeny. A možná proto přišel s unikátním nápadem. Chce iniciovat a finančně podpořit vznik identické 3D kopie relikviáře právě pro Florennes.

„Pokaždé, když město navštívím, mám pocit, že je všem líto, že takovou památku nemají. Právě tam relikviář vyrobili a byl zde uložen před převozem do Bečova. Napadlo mě, že by se mohla udělat věrná kopie, kterou by bylo možné darovat městu Florennes, aby i oni byli spokojeni. Jsem připravený, a to i finančně, se na tom podílet,“ prohlásil Friedrich Christian Beaufort-Spontin poté, co si pohlédl na státním hradu a zámku novou expozici věnovanou relikviáři.

Potomka posledních šlechtických majitelů sídla těší, že se po restaurování relikviář vrátil zpět na Bečov. „Kdyby byl ukrytý někde v muzeu mezi dalšími předměty, mohl by mezi nimi zapadnout a to by byla škoda. Tady je to solitér, jeho prezentace má úplně jinou dimenzi,“ řekl a zdůraznil, že představení památky veřejnosti působí velkolepě. „Vyjadřuji velký obdiv kastelánovi a všem, kteří se o to zasloužili,“ chválil novou expozici v Pluhovských domech, které před tím, než se staly pokladnicí jedné z největších zlatnických památek v republice, prošly nákladnou rekonstrukcí.

37 let od nálezu relikviáře

Potomka šlechtického rodu, který se zde v roce 1944 narodil, přivítal Bečov nad Teplou velkými víkendovými oslavami.

„Důvody slavit byly hned tři. V sobotu 5. listopadu to bylo přesně 37 let od vypátrání a vyzvednutí relikviáře sv. Maura z tajného úkrytu v hradní kapli. Letos rovněž slavíme 20 let od prvního vystavení relikviáře poté, co se vrátil po nákladném a náročném restaurování zpět do svého domova na Bečově, kde je od roku 1888. A zároveň si připomínáme i završení letošní návštěvnické sezony. Ta měla původně skončit podobně jako na většině státních památek už poslední víkend v říjnu, ale protože se relikviář nedávno přestěhoval ze spodního zámku do nové expozice, která právě prožívá roční zatěžkávací zkoušku, prodloužili jsme kvůli nebývalému zájmu veřejnosti sezonu alespoň ještě o týden,“ prozradil kastelán Tomáš Wizovský.

Relikviář sv. Maura Byl vyroben na zakázku benediktinského kláštera v belgickém Florennes. Po Francouzské revoluci byl klášter zrušen a relikviář byl přesunut do spřáteleného farního kostela, kde skončil uložený mezi starým nábytkem. Od církevní rady jej značně poškozený odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin. Svým nákladem jej nechal zhruba v polovině 19. století opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a poté jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou. Za druhé světové války kolaborovali s nacisty, proto museli po vydání tzv. Benešových dekretů opustit republiku. Při rychlém odsunu ukryli relikviář pod podlahu hradní kaple Navštívení Panny Marie. Tady byl v listopadu 1985 předmět objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování. Restaurátorské práce mohly začít až v roce 1991 po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů. Trvaly jedenáct let.

Podle jeho slov organizátoři dlouho váhali, jakou formu oslav zvolit. Nakonec připravili akademickou variantu s řadou mítinků, besed a interaktivních prohlídek.

„Návštěvníky zaujala například mimořádná prohlídka hradní kaple s archeologem Filipem Prekopem, který zde prováděl odborné průzkumy. Zajímavá jistě byla beseda o bezpečnosti relikviáře s dosud nezveřejněnými záběry z převozu památky nebo povídání o četnické historii v Bečově s Michalem Dlouhým, který spolupracoval i na televizních seriálech s četnickou tématikou. Pestrý, i když spíše vzdělávací den však završil velkolepý průvod světel, přicházející z Bečovské botanické zahrady,“ dodal kastelán.