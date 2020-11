Hleďsebe má nové muzeum. Exponáty jsou taková všehochuť, říká historik

„Nyní je samozřejmě zavřeno, ale jakmile se situace zlepší a bude to možné, naše hleďsebské muzeum znovu otevřeme,“ plánuje starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová.

Podle jejích slov bylo otevření muzea pro místní obrovským překvapením.



„Hlavně co se týče rozsáhlosti sbírek a celkového uspořádání. Mnozí to také vyjádřili zápisem v knize návštěv,“ podotýká starostka s tím, že za vznikem instituce stojí místní regionální historik Zdeněk Buchtele.



Zájem o prohlídku muzea byl obrovský. A to nejen ze strany místních, do Hleďsebe mířily i celé školní třídy.



„Pro ně jsme samozřejmě udělali mimořádné prohlídky. Ale otevřeno bylo i v době voleb, kdy tu byl větší pohyb lidí. Pan Zdeněk Buchtele, kterému bylo letos sedmdesát let a za svou práci získal řadu ocenění a uznání, navíc dokáže o historii poutavě vyprávět. Ke každému exponátu má připravený zajímavý příběh, takže jeho výklad je skutečně jedinečný,“ doplňuje starostka.

Hleďsebské muzeum, které je jedno z největších svého druhu v okolí, sídlí v bývalé pivnici motorestu, z něhož je dnes Kulturní dům Marion.



„Jsou to celkem tři místnosti včetně jednoho vyvýšeného podlaží. Co se týče exponátů, označil bych to za takovou všehochuť,“ upřesňuje Zdeněk Buchtele, který jako jeden z nejstarších exponátů muzea označil kamenný útvar s vyznačením mandorly.

„Je to kultovní kámen, na němž je vyznačena svatozář ve tvaru mandle. Pochází z oblasti Podhory u Mariánských Lázní. Jsou tu i exponáty, které se vztahují přímo k Velké Hleďsebi. Dobové obrázky, nějaké reklamy na živnosti po roce 1945. Zajímavé jistě jsou i informace, které se týkají Klementa Gottwalda, který se v roce 1946 stal čestným občanem obce a je jím až dosud. Vysvětluji zde, proč se jím stal, co tu událost provázelo a mnohé další. Naopak takových klasických věcí, jako jsou třeba staré žehličky a rádia, tak těch tu moc není. Takže pokud někdo předpokládá, že vitríny budou takovými věcmi narvané, bude asi zklamán,“ přibližuje Zdeněk Buchtele.

Historik pro muzeum připravil i expozici o místním svatostánku, jímž je kostel sv. Anny, a o faráři, který zde působil od roku 1947 do roku 1950. A vystavuje zde i model Hamrnického dvora, který patří mezi nejstarší stavby v okolí Mariánských Lázní.

„Jsou tu stařičké psací stroje, historické počítačky z 30. let, které vystavuje Zdeněk Duchek z Mariánských Lázní. Velká je expozice anglického cínového nádobí, jež čítá několik desítek kusů a pochází z poloviny 19. století. Vystavili jsme tu nějaké nerosty a pak předměty, které se týkají první světové války. Poukazujeme i na tu druhou a na problémy, které s sebou to období přineslo. Nesměl jsem zapomenout na naši armádu, na zrušení Klimentovských kasáren. Nechybí ani předměty z doby poměrně nedávné. Mýdlo s jelenem, flakonky na voňavky, krém na ruce Maryna a další věci, se kterými jsme před nějakými čtyřiceti lety běžně žili,“ říká nadšený historik Buchtele.

V polovině října stihnul otevřít další regionální muzeum. Tentokrát na Manském Dvoře nedaleko Dolního Žandova. „Byla to ohromná práce, ale je to hotové. Teď už chybí jen to, aby se situace vrátila k normálu a lidé si vše mohli přijít prohlédnout,“ dodává Zdeněk Buchtele.