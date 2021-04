Začala pstruhová sezona, rybáře potrápilo počasí a sněhová voda

„K vodě se rybáři dostanou za všech okolností, pro nás pstruhaře je to svátek,“ vysvětlil Zdeněk Pešek, předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu.



Ani on nebyl výjimkou. Ráno zkontroloval platná povolení a pak se oddal své vášni.



Jak ale poznamenal jeden z rybářů, počasí letos nepřálo. Ráno mírně sněžilo a teplota byla lehce nad nulou. Na revíru Teplá 3 mezi Krásným Jezem a Tepličkou v místech, kterému rybáři říkají „U zdi“, se jich na březích pohybovalo více.

Ryby ale nešly, úlovkem se nemohl pochlubit žádný z nich. „Protože je to sněhová voda a v té ryby nejsou aktivní,“ vysvětlil jeden z rybářů nad prázdným vezírkem.

V minulých letech si rybáři stěžovali na sucho. Loňský rok byl už o něco lepší.



„Sucho je velký problém, letos to bylo lepší, ale stále to není ono,“ poznamenal Zdeněk Pešek. „Potřebujeme, aby v krajině zůstávalo více vody. Do budoucna to ale s vodou nevidím zrovna růžově. Musí více pršet, v zimě padat více sněhu,“ dodal.

Tradičně pak rybáři mívají problémy s kormorány, kteří dokážou rybí populaci vyplenit. Nově je začínají trápit i bobři. „Na kormorány nic nemá, co nesežere, to poraní,“ povzdechl si Pešek.