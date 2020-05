Žena odmítla sex, opilý muž ji bil pěstí, dokud nezůstala bezvládně ležet

Incident se odehrál v sobotu odpoledne v malé obci na Sokolovsku. Šestapadesátiletý muž a o třináct let mladší žena nejprve ve svém bytě popíjeli alkohol, pak se mezi nimi strhla hádka.



„Poté muž ženu fyzicky napadl. Několikrát ji udeřil do obličeje a svého agresivního jednání zanechal, až když se ležící žena přestala hýbat,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Žena totiž odmítala sex a podle útočníka se mu navíc smála. Podle informací iDNES.cz to navíc nebylo poprvé, co muž na svou přítelkyni vztáhl ruku. Tentokrát ji bil pěstí do nosu, očí i genitálií. Zraněnou ženu pak nechal zhruba hodinu ležet na zemi, kde krvácela z nosu a uší. Teprve potom jí zavolal záchranku.

„Ta ženu převezla ve velmi vážném stavu do sokolovské nemocnice. Ve večerních hodinách policisté šestapadesátiletého muže zadrželi,“ uvedl Kopřiva.

Muž už čekal na policii před domem s občanským průkazem v ruce. Zatčení se nebránil a spolupracoval. Při testu na alkohol nadýchal dvě promile.

Kriminalisté muže obvinili z pokusu o vraždu, trestní stíhání je vedeno na svobodě. Soud neshledal důvody pro uvalení vazby. Útočníkovi hrozí až osmnáct let vězení.