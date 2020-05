Park Boheminium se rozroste o další miniatury i stádo jedinečných koní

Zvířata, která mají v kohoutku výšku jen kolem 75 centimetrů, by se měla stát vyhledávanou atrakcí zejména pro dětské návštěvníky.

„Plemeno Miniature Horse je vzácné a není jednoduché tyto koně vůbec opatřit. Nakonec se nám to podařilo a myslím, že náš park bude asi jediné místo v České republice, kde budou takoví koně volně k vidění. To je však pouze začátek novinek a inovací, které během příštích pár let v parku vzniknou. Chtěli bychom propojit malé modely s nejmenšími plemeny typických českých hospodářských zvířat,“ plánuje Tomáš Slifka, spolumajitel parku.

Park Boheminium se ovšem nerozroste pouze o koně. Početnou rodinu modelů doplní trojice nových členů. Vedení parku plánuje do prázdnin představit veřejnosti model kostela Božího Těla v Gutech a kraslické továrny Bohland a Fuchs. Obdivovat je možné i novinku pro letošní sezonu, zámek v Lednici, jehož do nejmenších podrobností vyvedený model bere návštěvníkům dech.

„Miniatura kostela Božího Těla v Gutech je další z řady modelů, které již nikde jinde na světě není možné vidět. Památka totiž shořela po žhářském útoku v srpnu 2017. Následně se zvedla vlna solidarity a už se začalo se stavbou kostela. Téma nám přišlo velmi zajímavé a rozhodli jsme se celou věc touto cestou podpořit,“ vysvětluje Tomáš Slifka s tím, že bývalá továrna na hudební nástroje v Kraslicích má zase připomenout slavné časy vzkvétajícího průmyslu v západočeském pohraničí, kdy hranice lemovaly prosperující továrny, které jsou už dnes většinou zchátralé.

Zámek v Lednici, který je vlajkovou lodí pro sezonu 2020, byl představen loni na podzim. Patří k největším modelům v areálu a ihned po svém odhalení se zařadil mezi nejoblíbenější exponáty.

„Náklady na výrobu tohoto modelu dosáhly zhruba milionu korun. Základní díl postavili vězni v ateliéru věznice v Horním Slavkově, s níž v tomto směru spolupracujeme. Všechny další úpravy a detaily už zpracovali naši modeláři v Mariánských Lázních,“ připomíná Slifka s tím, že letos budou modeláři pracovat také například na modelu Jurkovičovy rozhledny.

O tom, že se v parku objeví právě tato stavba, rozhodla veřejnost. „Prostřednictvím sociálních sítí jsme požádali naše příznivce o to, aby nám napsali, jaký stavební unikát by v našem parku neměl chybět. Podmínkou bylo, aby byl něčím zajímavý a zároveň nebyl příliš velký a známý,“ uvádí Slifka, k jehož rukám se sešlo na pět desítek návrhů. Z nich nakonec vyšla vítězně právě rozhledna, která je jednou z dominant Rožnova pod Radhoštěm. Na Karlově kopci stojí od roku 2012. V parku by se mohla objevit letos na podzim.

„Díky anketě jsme získali také dalších deset až dvanáct námětů na miniatury, které by u nás lidé chtěli vidět. Určitě se k nim v budoucnu vrátíme. Kromě nových modelů jsme připravili také mnoho novinek pro návštěvníky. Byl rozšířen počet míst k sezení na nově otevřené ploše ihned v sousedství lednického zámku. Rekonstrukcí prošlo dětské hřiště a také jsme rozšířili počet laviček v areálu,“ doplňuje Tomáš Slifka.

Park Boheminium navázal spolupráci s animačním klubem Coolonáda, který je horkou novinkou na poli rodinného cestovního ruchu v Mariánských Lázních. Klub nabízí zábavu a aktivity pro zvídavé a neposedné děti od 3 do 15 let a hlídání dětí již od kojeneckého věku. Díky tomu si v Mariánských Lázních mohou odpočinout a dopřát si například lázeňské procedury, wellness nebo romantické chvíle i rodiče.