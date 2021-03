Park miniatur zavádí novinku, lidé uvidí, jak vznikají výstavní modely

„V projektu nazvaném bohemade postupně odkrýváme výrobu makety této jedinečné památky. Lidé se tak mohou modelářům dívat přímo pod prsty,“ uvádí spolumajitel parku Tomáš Slifka.



Podle jeho slov se bude rozhodně na co dívat. Právě totiž vzniká jeden z největších, ale i nejkrásnějších modelů parku.



„Výrobu takto mapujeme od prosince. Prostřednictvím projektu bohemade mohou být lidé u toho alespoň virtuálně a zblízka sledovat, jak model roste. My postupně odkrýváme jednotlivé kroky výroby, vkládáme na sociální sítě fotografie, videa, nákresy, půdorysy. Ukazujeme, jak vzniká základní konstrukce. V podstatě je to live záležitost, je vidět vše krok po kroku. Do toho se prolínají rozhovory s tvůrci modelu i povídání s kastelánem z Kutné Hory. Lidé se tak vedle informací ze zákulisí výroby modelu navíc dozvědí zajímavosti z historie samotného originálu,“ naznačuje Slifka.

Ten vysvětlil, proč provozovatelé parku sáhli k tomu, že lidem zprostředkují postup výroby. „Hlavní důvod byl ten, že to návštěvníky zajímalo. Drtivá většina se nás přímo na místě zeptá, z čeho je model vyrobený, jak dlouho se staví, podle čeho vybíráme památky. Ty dotazy jsou velmi časté. Když byl park otevřený, mohli návštěvnici nahlédnout do dílen. Nyní, když nám koronavirová krize hodila klacek pod nohy a museli jsme zavřít, zvolili jsme tento způsob prezentace a na Facebook jsme vyvěsili jakýsi průřez výrobou. Pravda je, že ten projekt jsme měli připravený už delší dobu. Věříme, že to lidi bude zajímat a že je to chytne,“ konstatuje Slifka.

Nejsložitější práce

„Kutnohorský klenot, chrám svaté Barbory, je jednoduše nádhera. Dlouho jsme čekali, až nasbíráme zkušenosti a znalosti, abychom si na výrobu modelu troufli. Stačí mrknout na jednotlivé části památky, sloupy, zdobení nebo sochy a každému musí být jasné, že se jedná v Čechách asi o nejsložitější model, co se výroby týče. Jak se s tím úkolem popasujeme, je možné sledovat téměř v přímém přenosu. A to od výroby až po finální usazení,“ láká Slifka.

Ten věří, že park, vzhledem k tomu, že se jedná o atrakci pod širým nebem na rozlehlém prostranství, otevře nejpozději v dubnu.

„Už nyní chystáme program. Nebudou chybět nejrůznější dětské akce, oslavíme společně Velikonoce, státní svátky. Chystáme dny otevřených dveří, akce se zvířaty, focení s koňmi. Těch akcí bude v sezoně opět hodně. Předpokládáme, že i letos dá většina Čechů před cestou do zahraničí přednost výletům v tuzemsku,“ dodává Tomáš Slifka.

Gotická perla

Kostel v Kutné Hoře, unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, byl založen v roce 1388 jako hornický chrám. Odtud také jeho zasvěcení svaté Barboře, patronce všech horníků. Zajímavostí je, že podle některých zdrojů měla mít stavba dvojnásobnou délku lodi, než má současný kostel.

Výstavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Za husitských válek byl chrám kališníky vydrancován. V roce 1626 byl kostel předán jezuitům, kteří vedle něj postupně vybudovali známou kolej a po požáru kostela provedli také barokní úpravy.

Jezuitská kolej dnes neodmyslitelně patří k samotnému chrámu a bude také součástí modelového celku, který vzniká v Mariánských Lázních. Chrám, jak ho známe dnes, byl dostavěn až na přelomu 19. a 20. století. Poslední stavební úpravy byly dokončeny roku 1905. Chrám sv. Barbory je spolu s historickým jádrem Kutné Hory zapsán od roku 1995 na seznam památek UNESCO a každoročně patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle v České republice.