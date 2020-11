Park miniatur čeká další přírůstky, chce kutnohorský chrám i Pražský hrad

Společnost Boheminium chce z parku vytvořit místo, kam budou návštěvníci z Česka i ze zahraničí proudit ve velkém.

„V podstatě jsme měli na výběr ze dvou možností. Buď smlouvu o pronájmu současnému provozovateli prodloužit, ovšem za výhodnějších podmínek pro město, nebo park převzít. Jenže v takovém případě by provozovatel všechny své modely odvezl jinam. Navíc je vlastníkem i ochranných známek. Park by se musel přejmenovat,“ nastínil dilema mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Prodloužením spolupráce na dalších deset let si město zajistilo roční příjem dva miliony korun z pronájmu. Zastupitelé se také shodli, že společnosti Boheminium prodají modely patřící městu. Nebudou se tak o ně už muset starat.

Dohoda se ale rodila v bolestech a ve vypjaté atmosféře. Velká část zasedání, které s přestávkami trvalo sedm hodin, patřila právě otázkám kolem Boheminia.

„Padla i řada vyjádření o neplatnosti postupu vedení města a úředníků. Ta vyvrátil advokát města konstatováním, že se představitelé města ani úředníci nedopustili protiprávního jednání a všechny jejich kroky byly v souladu s platnými zákony,“ doplnil starosta Kalina.

Nejistota končí

Spolumajitel parku Tomáš Slifka kvituje především to, že skončilo období nejistoty a že společnost má nyní klid na další rozvoj parku a stavbu těch nejnáročnějších modelů.

„Myslíme si, že park má obrovský potenciál. Poslední dva roky jsme zde neinvestovali, protože jsme nevěděli, zda nebudeme muset odejít. V podstatě jsme jen vyráběli modely a čekali. To se nyní změnilo a my můžeme začít budovat park, který bude mít evropskou úroveň a nabídne to nejlepší ze stavebních památek v České republice,“ ujistil Tomáš Slifka.

Podle jeho slov přišlo rozhodnutí o další spolupráci za pět minut dvanáct. Dosavadní smlouva totiž končí už v prosinci.

„Teď bychom chtěli dosavadní podobu parku od základů změnit. Týká se to nejen přemístění samotných modelů na vhodnější místa, změny se dotknou i budov, pokladny, výběhů pro zvířata. Myslíme také na děti, pro které by tu mělo být k dispozici větší množství zábavy i vzdělávacích prvků. Park, kterému pracovně říkáme Nové Boheminium, by se měl stát lákadlem pro návštěvníky z tuzemska i ze zahraničí. Naším cílem je přivítat zde ročně na 200 tisíc lidí,“ načrtl plány Slifka.

První modely začne společnost osazovat už na jaře. Jeden z nich, jízdárna v Tachově, čeká na svůj čas v prostoru kavárny. Následovat budou Valtice, Schwarzenberská hrobka, Švihov či Bouzov. Bude také víc času na opravy stávajících modelů i vytváření dalších.

„Chceme vyrobit model chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Ten patří k nejnáročnějším. Myslíme ale i na Pražský hrad,“ předeslal Slifka, který doufá, že park pod širým nebem by se mohl návštěvníkům otevřít už letos v prosinci.

„Máme připravený bohatý program, ale uvidíme, jak nakonec dopadnou opatření proti šíření nákazy. Snad si předvánoční čas u nás budou moci lidé užít,“ dodal.