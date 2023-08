Chebský hrad čeká rekonstrukce šancí, úprav se dočká i jejich okolí

Město Cheb se chystá na rekonstrukci šancí Chebského hradu. Pracovat by se mělo už příští rok. Vedle rozsáhlých parkových zásahů, které by lokalitu zatraktivnily, dojde také na úpravu vstupu do podzemních prostor hradeb. Už byla dokončena architektonická studie, která se tím prostorem zabývá.