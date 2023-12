Expozice pro daguerrotypii vzniká na druhý pokus, hotovo má být na podzim

„Zámek se otevře na adventní neděle. Mimo to přivítáme návštěvníky i každé úterky a čtvrtky, a to až do 17. prosince,“ uvedl kastelán Ondřej Cink. Dodal, že návštěvníci se ve vybrané části expozice mohou pohybovat bez průvodce. Dozvědí se třeba, jak se zdobil vánoční stromeček, proč se v domácnostech objevil adventní věnec či kdy se začaly zpívat koledy.

Expozice bude v zámeckém křídle

V příštím roce se návštěvníci mohou těšit třeba na Dny otevřených zahrad, Zámecké slavnosti či na Hradozámeckou noc. Nádvoří rozezní muzikály, divadelní představení a koncerty, představí se například kapela Čechomor. Vrcholem sezony bude otevření nové moderní expozice první movité památky UNESCO v Karlovarském kraji, Kynžvartské daguerrotypie.

Vzácný unikát, předchůdce dnešní fotografie, vznikl v uměleckém ateliéru francouzského vynálezce Louise Daguerra. Ten jej osobně i s vlastnoručním věnováním daroval kancléři Metternichovi roku 1839. Ve stejném roce byla daguerrotypie oficiálně patentována. Nová prohlídková trasa, která památku představí veřejnosti, vzniká v přízemí jednoho z křídel zámku.

Skutečné poklady ze sbírek

Práce se však kvůli nepředvídaným okolnostem zkomplikovaly, bylo nutné rovněž přepracovat projektovou dokumentaci. To vedlo ke zdržení, které stavební firma nemohla akceptovat a od zakázky odstoupila. Správu zámku proto čeká nový tendr. „V současnosti už aktualizovaný projekt prochází kolečkem schvalování,“ upřesnil kynžvartský kastelán Cink.

„Jakmile budeme mít stavební povolení, vyhlásíme výběrové řízení na nového dodavatele prací. Pokud vše půjde podle plánu, dočkáme se otevření nové expozice příští rok na podzim,“ řekl Cink.

Kromě daguerrotypie si návštěvníci budou moci prohlédnout knížecí kočár, sbírky mincí, obrazů a dalších pokladů ze zámeckých sbírek. Většina bude veřejnosti představena vůbec poprvé.