Vzácnou daguerrotypii uvidí lidé příští rok, otevření expozice je odloženo

Podle Cinka se momentálně stále řeší aktualizace stavební dokumentace. Ačkoli se zpočátku zdálo, že se bude muset upravit jen stavební část projektu, nakonec musí správa zámku vedle toho řešit i vzduchotechniku a požární bezpečnost. Rovněž povolá do akce statika.

„Do toho přišlo léto a období dovolených, takže se celá věc táhne. Už bychom ale měli dostat kompletní stavební dokumentaci po úpravách. Pokud vše půjde dobře, tak ji předložíme odborníkům na požární bezpečnost i dalším,“ uvedl Cink.

Otázkou je, jak k problému přistoupí zhotovitelská firma. Měla původně práci dokončit už na přelomu května a června.

Práce snad začnou znovu v lednu

„Nevíme, zda od projektu neodstoupí. Od doby, co zakázku vysoutěžila, došlo ke změnám cen práce i materiálu. Ta situace je složitá, možná budeme muset znovu soutěžit dodavatele,“ pokrčil rameny Cink, pro něhož je důležité, aby se stavba co nejdříve opět rozběhla. „Stejně se obávám, že letos stavbu dokončit nestihneme,“ podotkl.

„Spíš se budeme snažit do konce roku získat všechna povolení, aby práce v lednu opět začaly. Pak by mohla být přibližně za půl roku stavební část hotová a první návštěvníci by expozicí prošli někdy v druhé polovině příštího roku,“ dodal Cink. Původně přitom mělo otevření nové expozice obohatit letošní rok plný oslav.

Před 250 lety, 15. května 1773, se narodil kancléř Klement Václav Metternich, díky jemuž získal Kynžvart svou podobu. Expozice měla přiblížit Metternichovu sběratelskou vášeň a poodhalit její šíři. Trasu ke daguerrotypii, předchůdkyní fotografie, zdobí předměty z egyptologické sbírky včetně dvou sarkofágů. Mezi „předskokany“ památky UNESCO jsou i nejstarší zámecké rukopisy z 12. až 14. století.