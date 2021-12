Očkovací centrum ve Varyádě zavře koncem roku, přesouvá se do KV Areny

Zdravotníci ve Varyádě úřadovali čtyři měsíce, nyní tam naposledy budou očkovat 31. prosince.

„V rámci optimalizace provozů všech očkovacích center jsme po zralé úvaze přistoupili k uzavření centra ve Varyádě. Jeho kapacita nebyla po otevření KV Areny zcela naplněna,“ odůvodnila rozhodnutí krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková. V obchodním domě lékaři podali až 350 dávek očkovací látky denně.

Kvůli plánovanému uzavření centra ve Varyádě běžel několik týdnů souběžně provoz i v KV Areně, kde jsou lékaři schopni podat až 1 500 dávek denně.

Do sportovního centra mohou zájemci zavítat od pondělí do pátku v čase 12 až 18 hodin, o víkendu pak mezi 9. a 13. hodinou.

Vedle centra v KV Areně, které funguje od 6. prosince, očkuje Karlovarská krajská nemocnice ještě v Chebu. Navíc zajišťuje také výjezdy mobilního očkovacího týmu po celém kraji.

Kraji se zatím varianta omikron vyhýbá

Počet nových případů covidu-19 v kraji i nadále klesá. Setrvale se snižuje i tzv. incidenční číslo, tedy počet případů covid-19 na sto tisíc obyvatel. Nejnižší týdenní incidence je právě v Karlovarském kraji, momentálně 342.

Podle údajů Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje bylo k 20. prosinci celkem 2 214 osob pozitivně testovaných na koronavirus. V okrese Karlovy Vary 952 v okrese Sokolov 615 a v okrese Cheb 647.

Variantu omikron zatím hygienici v Karlovarském kraji nezaznamenali. Potvrdil to hejtman Petr Kulhánek. Podle něj je ale jen otázkou času, kdy se tato vysoce nakažlivá varianta dostane i na západ Čech. „Až přijde, bude vyžadovat razantní opatření,“ zdůraznil hejtman.

Důležitý je podle něj klesající trend. „Trochu nás ale trápí, že stejným tempem neklesá počet hospitalizovaných zejména na odděleních intenzivní péče,“ podotkl Kulhánek s tím, že nemocnice aktuální případy kapacitně zvládají.

Co se zvládnutí pandemie týká, měly by se podle Petra Kulhánka kraje zapojit do rozhodování v krizovém řízení. „Od ledna by měl tento model začít fungovat,“ doplnil hejtman.