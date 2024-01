Karlovarská Varyáda se rozroste, nové multikino nabídne filmovému festivalu

Šest chystaných kinosálů bude mít podle Davida Horáčka, generálního ředitele sítě multikin Premiere Cinemas, kapacitu 900 až 1000 míst. „Karlovy Vary jsou nyní posledním krajským městem, které ještě multikino nemá,“ řekl Horáček. Propojení nového multikina s karlovarským Mezinárodním filmovým festivalem nevyloučila ani jeho mluvčí Uljana Donátová.

„Karlovarský festival dlouhodobě hledá různé možnosti, jak rozšířit kapacitu promítacích sálů,“ uvedla Donátová s tím, že jednání o možném propojením přijdou na řadu až po dokončení celého projektu. Samotné obchodní centrum významně povyroste. Ke stávajícím 18 tisícům metrů čtverečných zastavěné plochy přibude dalších devět.

Stavba bez přerušení provozu

„Počet nájemců se tak zvedne ze stávajících sedmdesáti na více než sto,“ uvedla Linda Ryšavá, projektová manažerka investiční skupiny EPG, do jejíž sítě Varyáda spadá. Vedle dostavby je naplánovaná i rekonstrukce stávajících prostor. „Dostanou například zcela novou dlažbu či osvětlení,“ naznačil Martin Nikodém, správce obchodního centra.

Veškeré stavební práce přitom nezastaví provoz nákupního centra. To je oříšek zejména pro firmu Metrostav, jež rekonstrukci a dostavbu provede. „Tím bude stavba náročnější. Vždy totiž přináší určité nepohodlí. Mohu slíbit, že se budeme co nejvíce snažit, aby práce dolehly na zákazníky co nejméně,“ uvedl za zhotovitele Martin Sirotek.