Budějovická radnice prodala pozemky, vyroste na nich další nákupní centrum

Povede tudy jeden ze tří sjezdů z dálnice D3 do Českých Budějovic, což značí, že o pole a louky poblíž Hodějovic a čtvrti Mladé je obrovský zájem. Developeři tam rychle skupují pozemky a už teď je jasné, že zde vznikne další obchodní zóna.

Investor oznámil, že chce s první etapou začít už v roce 2024 a výsledkem má být nákupní centrum, které má už nyní název Smart Green Retail Park. Součástí budou například hypermarket, hobbymarket, restaurace, kavárny, další služby a administrativní prostory.

Naposledy tento týden se společnost Gamma Tauri se sídlem v Praze dohodla s budějovickou radnicí na koupi pozemků o ploše více než devět tisíc metrů čtverečních za 34,5 milionu korun. Prodej schválili v pondělí zastupitelé.

„Okamžitě tak začneme pracovat na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Je i v našem zájmu, abychom začali s první etapou co nejdříve,“ potvrdil přímo na zastupitelstvu Ondřej Průcha, který zastupuje investora firmu Gamma Tauri.

Také uvedl, že řetězce Terno, Möbelix a dokonce i IKEA by mohly být hlavními reprezentanty nově vznikajícího prostoru. Celý projekt Retail Parku má firma rozdělený do pěti fází a přibližně deseti let. Automaticky to však neznamená, že se tam právě tyto obchody usadí. Zástupci developera s nimi teprve začnou jednat. Čekali, až získají potřebné pozemky, aby vůbec měli o čem diskutovat.

Především IKEA by samozřejmě byla pro region naprosto zásadní. Ta však dlouhodobě po republice s velkými pobočkami neexpanduje a ani to nechystá. „V tuto chvíli nemáme v plánu být přítomní v této lokalitě ani otevírat obchodní dům jinde v Českých Budějovicích,“ reagoval mluvčí IKEA Petr Šašek.

Gamma Tauri si už však udělala průzkum a má předpoklad toho, co by mělo v budoucím areálu fungovat a přitáhnout obyvatele.

Nechceme jen soubor krabic, tvrdí investor

Každopádně má u Nových Hodějovic vzniknout nákupní zóna, jako je například na opačné straně města kolem Globusu. Její podoba však má být hodně odlišná.

Průcha zmínil, že auta mají být schovaná v přízemí pod celým komplexem a hlavní objekt má být co nejvíce energeticky soběstačný. „Chceme, aby byl každý centimetr pláště využitý pro fotovoltaiku nebo jako zelená střecha. Tím bychom si sami zajistili například chlazení budov,“ naznačil Průcha.

Zastupitele o prodeji pozemku přesvědčil a pro bylo 37 z celkového počtu 45 členů. „Zdůrazňuji, že ale máte mimořádnou odpovědnost, protože budete jedním z prvních projektů v této lokalitě. Když se vám to nepovede, bude to hodně špatné, i proto dbejte na to označení smart a green, tedy chytré a zelené,“ vyzval opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch.

Investor se mimo jiné zavázal, že k místu přivede také cyklostezku a přidá ještě tři miliony korun na opravu kaple sv. Karolíny a Hardtmuthovy hrobky na nedalekém hřbitově Mladé nebo na projektovou dokumentaci na stavbu záchytného parkoviště P+R v Mladém. „Nechceme jen soubor krabic, v areálu by měla být také piazetta (malé náměstí),“ přidal Průcha.

Celá tato rozlehlá část Českých Budějovic se bude s dokončením dálnice v roce 2024 měnit určitě i na dalších místech. První zareagoval řetězec Lidl, který už u D3 na sjezdu ze Srubce staví svou prodejnu. I Gamma Tauri má v místě další zájmy a chce časem začít i s bytovou výstavbou.