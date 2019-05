Ženě vadila přemíra odpadu, rozhodla se otevřít obchod bez obalů

Místo násypníků a stáčecích barelů se v prostorách bývalého tetovacího studia na rohu ulic Evropská a 17. listopadu najdou zatím spíš kbelíky se seškrábanou omítkou.

„Prvního července ale určitě otevřeme,“ říká zakladatelka Neobalu. O vlastní bezodpadovou domácnost usiluje Jana Jechová už delší dobu.

„Pracovala jsem v jednom obchodě s oděvy. Oblečení nám tam chodilo zabalené v krabici omotané plastovou fólií. Každý kus byl ještě zvlášť obalený do papíru a celofánu. Tehdy jsme proto s přítelem začali uvažovat, jak omezit alespoň náš odpad. A tak jsme vyhodili plastové kartáčky, začali používat tuhá mýdla a šampony, pořídili jsme si koš na tříděný odpad a bioodpad,“ vypočítává.

K nápadu začít bezobalové zboží prodávat přivedla mladou ženu čtyřicetidenní bezodpadová výzva, v rámci níž postupně plní lidé předepsané úkoly týkající se tématu. To jim má v důsledku pomoci přemýšlet o tom, jak svým jednáním vyprodukovat co nejméně odpadu, a osvojit si návyky, které k takovému stylu života vedou.

„Asi třetí úkol zněl: Najděte ve svém okolí bezobalovou prodejnu a jděte do ní nakoupit. V té době byly nejbližší obchody v Teplicích, Plzni nebo Praze. A to mě nakoplo. Řekla jsem si: Jo, nikde tu nic takového není, tak to uděláme my.“

Ekologické kartáče a houby i stáčená drogerie

Kompostovatelné kartáčky, kartáče a houbičky na mytí, mouku, sušené ovoce, těstoviny, luštěniny, rýže, ořechy, cukr, sůl, oleje, ocet, máslo – vše, co se dá navážit do vlastních obalů, sklenic nebo papírových či látkových sáčků, tuhá mýdla, šampony, kondicionéry a stáčená drogerie, potraviny ve vratných obalech jako například bujón nebo mléko, znovupoužitelné nebo kompostovatelné obaly na potraviny, tašky, kelímky – většinou od českých nebo slovenských dodavatelů.

Takový je sortiment, který obchod bude nabízet hned od začátku. Časem by základní nabídku měly doplnit i regionální zelenina, pečivo a vejce. A cena? „Neplatíte za obal. Takže cena bývá nižší než běžně. Pokud jde ale o bioprodukt, dostaneme se na stejnou nebo o trochu vyšší rovinu. Nechci konkurovat supermarketu. Chci, aby lidé věděli, co, od koho a v jaké kvalitě tu kupují,“ vysvětluje Jechová.

V to, že o obchod takového ražení bude v Chebu a v kraji vůbec zájem, věří Jechová i díky ohlasu, kterému se zatím těší facebookové stránky Neobalu, nebo ze zkušeností podobných prodejen v jiných městech.

„Sami lidé už mi doporučují značky, které používají a které by tu chtěli sehnat. Ozývají se mi třeba i z Kraslic, Karlových Varů a vzdálenějšího okolí. Proto si sem snad lidi cestu najdou, vyzkouší, zvyknou si a zjistí, že je to jedna z možností, jak lze nakupovat,“ věří podnikatelka.

K osvětě by navíc měly časem přispět i plánované workshopy a přednášky třeba s dodavateli právě na téma zero waste, tedy života bez odpadů. „Bylo by fajn, kdyby o takové obchody byl zájem a přibývaly by aspoň v dalších větších městech,“ přeje si Jechová.

První vlaštovkou v kraji, o které MF DNES před časem psala, byl chebský Dárkový obchod s dílnou Medlenka. Před několika dny také tento obchod rozšířil svůj sortiment, a tak tu zákazníci kromě drogerie mohou nově nakoupit i další produkty a potraviny na váhu. Stáčírnu pracích a čisticích prostředků provozuje ve svých prostorách také Vaše drogerie ve Staré Roli.