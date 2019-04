Třídit není problém. Stačí zbavit se lenosti, říká ředitelka Ekoškoly

Ve čtvrtek 4. dubna tak tamní žáci, přizvaní odborníci, ale i herci chebského divadla ukážou, jak na to. Ředitelka Štěpánka Dostálová věří, že projekt do školy přiláká nejen rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti.

Proč by se lidé měli učit třídit ve škole?

Proč ne? Škola má dnes kromě té tradiční funkce, tedy naučit děti číst, psát a počítat, ještě mnohé další. Učíme děti, jak se mají správně chovat, jak stolovat, jak pracovat na počítači… tak proč ne třídit?

Dobrá, ale proč právě tady, na této škole?

Protože jsme Ekoškola. Tento titul jsme získali poprvé už v roce 2015. Myslím si, že v současné době je právě největším a celosvětovým problémem třídění odpadu a výchova k ekologii obecně. Navíc se na naší škole tomuto tématu nevěnujeme jen formálně. Šli jsme jinou cestou, oblast ochrany přírody jsme začlenili do všech předmětů, žáci se s ní setkávají při hodinách i mimo výuku. Byli bychom rádi, kdyby se našim dětem ekologické chování vrylo pod kůži.

Takže se ekologii nevěnujete jen nyní při přípravě tohoto projektu, ale po celý rok?

Přesně tak. Pro žáky vymýšlíme spoustu aktivit, úkolů, exkurzí. Na škole funguje pod odborným vedením ekotým, který jednotlivé aktivity přenáší do tříd. Odtud by se, jak doufáme, mohlo ekologické chování přenést dál do rodin.

Co konkrétně školáci pro přírodu dělají?

V první řadě třídí odpad. Ve škole máme na každý druh odpadu zvláštní nádoby. Sbírají baterie. Polepili jsme vypínače, aby se svítilo skutečně jen tam, kde je to žádoucí. Nechybí samozřejmě upozornění na šetření energiemi a vodou. Děti také mají možnost pravidelně sledovat množství srážek pomocí srážkoměru, v biokoutku pozorují, jak žížaly přeměňují rostlinné zbytky na kompost. Na zahradě pěstují bylinky, zblízka tu vidí život a zákony přírody. Také se účastní různých celorepublikových i regionálních akcí, teď nás čeká třeba čištění Ohře. Sbírají žaludy a kaštany pro zvířata, uklízí okolí školy. Učíme se, že každý může přírodě pomoci. Třeba jen tím, že zvedne papírek ze země.

Mluvila jste o tom, že do školy přijdou přednášet odborníci.

Oslovili jsme lidi, kteří se umí chovat ekologicky, kteří vědí, co to znamená, a nebojí se o tom mluvit. Přijdou k nám lidé z firmy Chetes, kteří ukážou, jak se správně třídí a do jakých nádob která surovina patří. Řeknou nám, jak vypadají svozové vozy a co se s odpadem děje dál. Pohovoří o třídicích linkách, kde se surovina před dalším zpracováním čistí. A aby to nebyla jen suchá slova, s tím pomohou chebští divadelníci. Ti si přichystali představení o tom, jak se třídilo v běhu času. Takže se dozvíme, jak to bylo v pravěku, ve středověku a možná i to, jak to bude někdy v budoucnu.

Kdy akce začne?

Ve čtvrtek 4. dubna budou od 14 do 17 hodin žáci naší školy ukazovat dospělým, jak je možné jednoduchým způsobem přírodě pomáhat. Zdá se to složité, ale například třídit není takový problém. Chce to jen zbavit se lenosti, lhostejnosti a začít.