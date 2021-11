Přes třicet zbídačených psů živořilo v činžáku, lidé je děsí

„Jedná se o malé křížence s váhou do deseti kilogramů. Jsou nesocializovaní, silně zablešení, vyhublí, některým chybí místy srst. Neznají lidi, obojek ani vodítko. Nemají hygienické návyky, nechodili ven, venčili se v bytě. Pochytali jsme nejprve 19 psů, pro zbytek jsme se vypravili druhý den,“ popsala situaci provozovatelka psího útulku v Mariánských Lázních Jaroslava Voltrová.

Jedna fena byla podle ní vysoce březí, přes noc v útulku porodila osm štěňat.

„Někteří psi jsou silně podvyživení. Myslím, že byli krmeni společně, a ke žrádlu se tak dostali jen ti nejsilnější. Zbytek hladověl. Navíc se křížili mezi sebou. Máme pět kotců, kam jsme je bez problémů umístili, protože jsou malí a jsou i na sebe zvyklí. Ale té socializaci to moc neprospívá. Proto bychom uvítali pomoc okolních zařízení,“ uvedla Voltrová.

Ta si myslí, že psy bude možné po ošetření, zaléčení a nezbytné socializaci předat k adopci.

„Do kotců jsme nacpali dřevitou vlnu, aby psům nebyla zima, krmiva máme taky dost. Ale ta socializace je ve smečce obtížná. Zatím jsme je nezvládli ani roztřídit podle pohlaví. Jinak to nejsou agresivní a zlá zvířata, neútočí. Jen ta důvěra a socializace chybí. Ale věřím, že to půjde, chce to čas. Psy jsme zatím alespoň odblešili. Teď se nám ozvali ze sokolovského útulku Vránov, kde jsou ochotni čtyři zvířata převzít,“ dodala ve čtvrtek odpoledne Voltrová.

Případem se nyní zabývá policie. „Šetříme ho pro podezření ze spáchání trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách,“ uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Proč policie v bytě zasahovala, mluvčí neuvedla. „V současné době nemůžeme poskytnout bližší informace k případu. Zveřejníme je, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodala Týřová.